Javi Rodríguez: "Giráldez siempre me dijo que tenía que mejorar físicamente"

El Celta afronta un exigente calendario de nueve partidos en 29 días mientras celebra la renovación de Javi Rodríguez hasta 2030. El defensa pone el foco en el duelo ante el Elche y reconoce que todavía tiene margen de mejora

El Celta de Vigo se asegura la continuidad de una de las piezas que han ganado peso en su proyecto. Javi Rodríguez seguirá vinculado al club gallego hasta 2030 después de firmar la renovación de su contrato, una ampliación que refuerza la apuesta de la entidad por un futbolista formado en casa y que se ha consolidado en el primer equipo desde su irrupción de la mano de Claudio Giráldez.

El central, de 23 años, celebró el acuerdo y se mostró agradecido por la confianza recibida. Sin embargo, su renovación llega en una semana en la que el calendario también centra buena parte de la atención en el vestuario celeste. El Celta se prepara para afrontar un tramo de máxima exigencia, con nueve encuentros en apenas 29 días, una acumulación de partidos que obligará a repartir esfuerzos y mantener la concentración. "Nos viene un mes bastante duro, con muchos partidos y mucha exigencia", reconoció Javi Rodríguez. El defensa quiso dejar claro que, antes de pensar en todo lo que viene después, el equipo debe centrarse en el siguiente compromiso: "Lo primero es centrarnos en el partido contra el Elche porque será muy complicado, luego ya pensaremos en los siguientes".

Javi Rodríguez, una apuesta de futuro para el Celta

La renovación supone un nuevo paso en la trayectoria de un futbolista que ha crecido dentro de la estructura celeste. Natural de Poio, Javi Rodríguez llegó a A Madroa con apenas siete años y fue recorriendo las distintas categorías de la cantera hasta alcanzar el primer equipo. Su debut llegó en noviembre de 2023, en la Copa del Rey, frente al Turégano. Desde entonces, su progresión ha sido constante. La pasada temporada disputó 33 encuentros de LaLiga, 28 de ellos como titular, y participó en otros doce partidos de la Europa League. Su rendimiento también le abrió las puertas de la selección española absoluta, con la que debutó el pasado verano ante Irak. En total, ya ha superado los 90 partidos oficiales con el primer equipo.

Pese a su consolidación, el defensa no considera que haya alcanzado su techo. Rodríguez explicó que Claudio Giráldez le insistió desde el principio en la importancia de mejorar su condición física y considera que ha progresado en ese aspecto, aunque todavía tiene recorrido para seguir creciendo. "Creo que lo he hecho, pero aún tengo margen de mejora porque puedo dar más en ataque y mejorar en defensa", señaló. Sus palabras reflejan la ambición de un futbolista que, pese a haberse convertido en una pieza habitual de la plantilla, mantiene la intención de pulir diferentes facetas de su juego.

El Celta quiere transformar su buen juego en puntos

La renovación llega en un momento en el que el Celta busca encontrar una mayor continuidad en los resultados. Javi Rodríguez reconoció que el arranque liguero no está siendo el esperado en cuanto a puntos, aunque defendió las sensaciones que está dejando el equipo sobre el terreno de juego.

El central se mostró tranquilo porque considera que el rendimiento colectivo está siendo bueno, pese a que ese trabajo no siempre se ha traducido en los resultados deseados. El reto inmediato será demostrarlo en el campo, empezando por la visita al Elche, antes de afrontar un calendario que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla.

Con nueve partidos en 29 días, el conjunto de Claudio Giráldez necesitará mantener el nivel y gestionar los esfuerzos para responder en todas las competiciones. La continuidad de Javi Rodríguez hasta 2030 es una noticia positiva para el proyecto celeste, pero el defensa tiene claro que el primer objetivo pasa por el presente: preparar cada encuentro como una final y no perder de vista la exigencia que viene por delante.