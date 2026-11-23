La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer los días y las horas a las que se jugarán todos y cada uno de los encuentro de la segunda ronda del torneo del K.O. Al mismo tiempo, también ha anunciado por qué canales se podrán ver

La Copa del Rey vuelve a la acción con la segunda ronda, la cual se ha sorteado este lunes 23 de noviembre, que se disputará a comienzos del mes de diciembre, concretamente entre los días 1 y 3 de diciembre. Una ronda en la que aún están exentos, será la última, los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Por tanto, esto deja que las eliminatorias más destacadas sean las que están implicadas conjuntos como el Real Betis, el Sevilla FC o el Athletic Club, múltiples campeones en esta competición y que están llamados a llegar a las últimas rondas del torneo.

El Real Betis será uno de los equipo que inauguren el martes 1 de diciembre de 2026 la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo que entrena Manuel Pellegrini se medirá al Extremadura, en Almendralejo, en un partido que comenzará a las 21:00 horas y que se podrá ver en abierto ya que la televisión encargada de retransmitirlo será Teledeporte. Un choque que va a tener una gran afluencia de público.

Isaac Romero y Marc Roca, durante el pasado derbi sevillano. / IMAGO

Otro de los grandes equipos que va a jugar el martes 1 de diciembre es el Athletic Club. En este caso, el equipo vasco ha quedado emparejado con un histórico venido a menos como es el Numancia. El partido también se jugará a las 21:00 horas y se podrá ver por televisión a través de Movistar+. El conjunto entrenado por Edin Terzic es muy favorito para pasar de ronda.

En cuanto al Sevilla FC, habrá que esperar al jueves 3 de diciembre para ver el partido de segunda ronda de la Copa del Rey que tiene que disputar el conjunto que entrena Luis García Plaza. El equipo de Nervión se medirá al Atlético Paso en una eliminatoria que dará comienzo a las 19:00 horas. Los aficionados sevillistas que quieran ver el desempeño de su equipo tendrán que hacerlo a través de Movistar+.

- Calendario completo de la segunda ronda de la Copa del Rey:

Martes 1 de diciembre

Reus - Racing Santander (19:00) (Movistar+)

Antequera - Levante (19:00) (Movistar+)

Huesca - Girona (19:30) (Por confirmar)

Ponferradina - Andorra (20:00) (Por confirmar)

Albacete - Las Palmas (20:00) (Por confirmar)

Gimnástica Torrelavega - Alavés (21:00) (Movistar+)

Europa - Rayo Vallecano (21:00) (Movistar+)

Cartagena - Elche (21:00) (Movistar+)

Extremadura - Betis (21:00) (Teledeporte)

Numancia - Athletic Club (21:00) (Movistar+)

Miércoles 2 de diciembre

Ceuta - Cádiz (18:30) (Por confirmar)

Portugalete - Deportivo (19:00) (Movistar+)

Sant Andreu - Eibar (19:00) (Por confirmar)

Cultural Leonesa - Castellón (20:00) (Por confirmar)

Zamora - Valladolid (20:00) (Por confirmar)

Mirandés - Leganés (20:00) (Por confirmar)

Almería - Granada (20:00) (Por confirmar)

Eldense - Tenerife (20:00) (Por confirmar)

Sabadell - Sporting de Gijón (20:00) (Por confirmar)

Rayo Majadahonda - Mallorca (21:00) (Por confirmar)

Sestao River - Villarreal (21:00) (Movistar+)

Arosa - Celta (21:00) (Movistar+)

Jueves 3 de diciembre