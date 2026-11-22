El hermano pequeño de Jesús, extremo traspasado al Como por 22,5 millones de euros fijos más seis en variables y el 12,5% de cualquier plusvalía futura, ya decide para el segundo filial verdiblanco, anotando este fin de semana dos tantos y provocando otro en la goleada al Utrera; justo unos días después de ejercitarse a las órdenes de Manuel Pellegrini

Llegó a la cantera del ﻿Real Betis en ﻿2024 de la mano de su hermano ﻿Jesús﻿, que ya por entonces triunfaba en el filial y estaba a punto de dar el salto al primer equipo. Formado en el Atlético Oromana ﻿de su ﻿Alcalá de Guadaíra natal, el CD Los Caminantes nazareno y el capitalino CD San Roque Balompié﻿, representa ﻿Juan Rodríguez un perfil distinto al de su afamado familiar, casi tres años mayor. Con ﻿18 años recién cumplidos, el menor de la saga no juega por fuera, como aquél, sino como referencia, aprovechando los ocho centímetros más (﻿1,93 por ﻿1,85﻿) y su acreditada pegada: ﻿diez tantos en 24 partidos para empezar con el ﻿Liga Nacional y 11 en 27 el curso pasado con el juvenil A.

Todo lo anterior le ha valido una promoción al ﻿Betis C de ﻿Capi﻿, que marcha en la zona cabecera del ﻿Grupo 10 de Tercera RFEF﻿, con ﻿23 puntos﻿, a tres de los colíderes ﻿Dos Hermanas CF 1971 y ﻿San Roque de Lepe﻿. Comparte exigencias con el ﻿División de Honor Juvenil en la ﻿Youth League﻿, con unos minutos en ﻿Lille y nueva citación ante el ﻿Feyenoord por la lesión de ﻿Juanma Reyes﻿, aunque el de este fin de semana ha sido ya su séptimo partido con el segundo filial, donde ha destapado al fin todo su potencial. No en vano, ﻿Juan Rodríguez fue el gran artífice de la goleada (4-0) al ﻿CD Utrera﻿, ya que marcó dos tantos y provocó un penalti, siendo, sin duda, determinante para la goleada y tercer triunfo consecutivo de los verdiblancos.

De esta forma, tras abrir el marcador ﻿Miguel Ángel Castilla a diez del intermedio, el '19', que acababa de salir al filo del cuarto de hora de la reanudación y completó su recital en apenas ﻿31 minutos﻿, fue arrollado dentro del área por el visitante, convirtiendo el 2-0 ﻿Miguel Kamara 'a lo Panenka'. En el 79, el 'tanque' panadero recibió dentro del área del propio ﻿Casti﻿, recortó a su par con la diestra y definió perfectamente de zurda, cerrando su cuenta ya en el alargue, al aprovechar un rechace al centro-chut del extremo oriundo de ﻿Sierra Leona﻿, al que había abierto el goleador a banda y que culminó remachando al fondo de las mallas para dejar su impronta con el ﻿Betis C﻿.

Contrato por año y medio más para tenerlo vigilado

Con contrato hasta ﻿2028﻿, sellado la pasada primavera, el ﻿Real Betis se aseguraba dos años más la continuidad de ﻿Juan Rodríguez﻿, quien promocionaba esta semana con el primer equipo para desarrollar un entrenamiento que, por cierto, fue presenciado por su hermano, ﻿Jesús Rodríguez﻿, que se perderá el reencuentro en la ﻿Champions League con su ex equipo con la camiseta del ﻿Como 1907 al estar lesionado. "Desde el primer día que vine aquí a hacer las pruebas sentía un olor especial y, ahora, cada vez que vuelvo, que ya desgraciadamente no puedo estar aquí, pues es como un orgullo para mí, y encima, sobre todo, si puedo ver a mi hermano entrenarse con los mejores, pues más feliz todavía", confesaba el extremo.