La 'saga Rodríguez' goza de muy buena salud: Juan se estrena con el Betis C con doblete y penalti provocado
El hermano pequeño de Jesús, extremo traspasado al Como por 22,5 millones de euros fijos más seis en variables y el 12,5% de cualquier plusvalía futura, ya decide para el segundo filial verdiblanco, anotando este fin de semana dos tantos y provocando otro en la goleada al Utrera; justo unos días después de ejercitarse a las órdenes de Manuel Pellegrini
Llegó a la cantera del Real Betis en 2024 de la mano de su hermano Jesús, que ya por entonces triunfaba en el filial y estaba a punto de dar el salto al primer equipo. Formado en el Atlético Oromana de su Alcalá de Guadaíra natal, el CD Los Caminantes nazareno y el capitalino CD San Roque Balompié, representa Juan Rodríguez un perfil distinto al de su afamado familiar, casi tres años mayor. Con 18 años recién cumplidos, el menor de la saga no juega por fuera, como aquél, sino como referencia, aprovechando los ocho centímetros más (1,93 por 1,85) y su acreditada pegada: diez tantos en 24 partidos para empezar con el Liga Nacional y 11 en 27 el curso pasado con el juvenil A.
Todo lo anterior le ha valido una promoción al Betis C de Capi, que marcha en la zona cabecera del Grupo 10 de Tercera RFEF, con 23 puntos, a tres de los colíderes Dos Hermanas CF 1971 y San Roque de Lepe. Comparte exigencias con el División de Honor Juvenil en la Youth League, con unos minutos en Lille y nueva citación ante el Feyenoord por la lesión de Juanma Reyes, aunque el de este fin de semana ha sido ya su séptimo partido con el segundo filial, donde ha destapado al fin todo su potencial. No en vano, Juan Rodríguez fue el gran artífice de la goleada (4-0) al CD Utrera, ya que marcó dos tantos y provocó un penalti, siendo, sin duda, determinante para la goleada y tercer triunfo consecutivo de los verdiblancos.
De esta forma, tras abrir el marcador Miguel Ángel Castilla a diez del intermedio, el '19', que acababa de salir al filo del cuarto de hora de la reanudación y completó su recital en apenas 31 minutos, fue arrollado dentro del área por el visitante, convirtiendo el 2-0 Miguel Kamara 'a lo Panenka'. En el 79, el 'tanque' panadero recibió dentro del área del propio Casti, recortó a su par con la diestra y definió perfectamente de zurda, cerrando su cuenta ya en el alargue, al aprovechar un rechace al centro-chut del extremo oriundo de Sierra Leona, al que había abierto el goleador a banda y que culminó remachando al fondo de las mallas para dejar su impronta con el Betis C.
Contrato por año y medio más para tenerlo vigilado
Con contrato hasta 2028, sellado la pasada primavera, el Real Betis se aseguraba dos años más la continuidad de Juan Rodríguez, quien promocionaba esta semana con el primer equipo para desarrollar un entrenamiento que, por cierto, fue presenciado por su hermano, Jesús Rodríguez, que se perderá el reencuentro en la Champions League con su ex equipo con la camiseta del Como 1907 al estar lesionado. "Desde el primer día que vine aquí a hacer las pruebas sentía un olor especial y, ahora, cada vez que vuelvo, que ya desgraciadamente no puedo estar aquí, pues es como un orgullo para mí, y encima, sobre todo, si puedo ver a mi hermano entrenarse con los mejores, pues más feliz todavía", confesaba el extremo.