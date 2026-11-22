El conjunto rojiblanco venció sin despeinarse al ritmo de Baena, que abrió un marcador ampliado por Cardoso primero y por Grimaldo ya en la recta final, lo que permite a los colchoneros mantener la estela de Barcelona y Real Madrid en la lucha por el título

Después de dos derrotas seguidas antes del parón, en Champions ante el Bayern Múnich y en LaLiga contra el FC Barcelona, el Atlético de Madrid volvió a la buena senda con una victoria fácil frente al Getafe en el Coliseum (0-3), territorio normalmente vetado para los duelos plácidos pero minimizado por el conjunto rojiblanco, que al ritmo de Álex Baena se gustó, sentenció en la primera parte y consiguió tres puntos clave para seguir la estela del Barça y del Real Madrid en la lucha por el título.

Baena acaparó casi todos los focos cuando el Atlético de Madrid necesitaba salir de la enfermería y dar un golpe encima de la mesa para espantar fantasmas y no perder la estela de los dos grandes. El campeón del mundo brilló en un duelo que se esperaba áspero, como los que propone el Getafe de José Bordalás. De hecho, hasta ahora ningún equipo había conseguido la victoria en el Coliseum. El conjunto azulón se mantenía invicto con tres empates y tres derrotas que paliaban su tremendo déficit como visitante: fuera de casa, ha perdido todos su partidos, no ha marcado ni un gol y acumula catorce en contra.

Bordalás perdió por lesión a última hora a Boselli y Carvajal, dos buenos guerreros, y con una plantilla muy corta, saltó al terreno de juego con ganas pero un punto deprimido y peligrosamente cerca del descenso. Su impulso inicial, correcto y competitivo, se diluyó muy rápido, en cuanto quiso el Atlético, muy serio atrás, sin concesiones al choque y con tino en el centro del campo con Koke, Giuliano y, sobre todo Baena, a los mandos.

Baena puso pronto a los colchoneros por delante

Nunca existió preocupación o sobresalto alguno por el resultado. Aunque de inicio Terrats inquietó con un disparo por encima del larguero y Hancko tuvo que emplearse a fondo para sacar un buen centro de Mojica desde la izquierda, era todo un espejismo. Las sensaciones eran evidentes del control total rojiblanco, sin rendija posible hacia la sorpresa y menos cuando a los diez minutos Baena abrió el marcador con un derechazo desde fuera del área que fue imposible para Soria. Julián, asistió a su compañero, máximo goleador del equipo con seis aciertos. Sería el primero de sus dos pases de gol.

David Soria, héroe y villano en el Getafe

El meta David Soria, para bien y para mal, se convirtió en el protagonista de su equipo. Durante 45 minutos evitó una goleada sonrojante para sus compañeros con paradas de todo tipo y condición. Pero también fue el responsable del 0-2, a la media hora, cuando salió a despejar de puños un córner lanzado por Julián Álvarez. El puñetazo lo dio al aire, la pelota pasó de largo terminó en las botas de Cardoso, que marcó el segundo a placer.

Hasta ese instante, había salvado un mano a mano ante Julián Álvarez, habilitado, como no, por un gran pase de Baena; también voló para salvar un derechazo del argentino desde fuera del área; se empleó a fondo para despejar un doble remate a bocajarro de Hancko y de Le Normand; también pudo con un disparo de Barrios y se salvó del tercero porque Baena impulsó en exceso la pelota por encima de su figura en un mano a mano.

Sin reacción azulona, Grimaldo puso la sentencia de penalti

Antes del paso por vestuarios, los hombres de Simeone ya habían hecho los deberes. La reacción del Getafe, con un fondo de banquillo escaso y en plena caída libre, era una quimera. Bordalás reaccionó con Satriano. Pero el Atlético no lo permitió. Para el segundo acto activó el perfil resistencia sin florituras, aguantando bien hasta el final. Perdió la frescura del primer tiempo, pero mantuvo a raya al Getafe, incapaz de inquietar a Oblak. Al contrario, el equipo de Simeone encontró dos ocasiones clarísimas que erró Sorloth, más un penalti que provocó el noruego y que transformó Grimaldo, sellando una victoria en un territorio hostil.

Ficha técnica:

Getafe: Soria; Andrés García (Davinchi, min. 85), Djené, Valou (Satriano, min. 46), Romero, Mojica; Mangala, Francho (Mario Martín, min. 67), Terrats (Kiko Femenía, min. 46); Iván Azón (Borja Mayoral, min. 67) y Enes Ünal.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Koke, Barrios; Giuliano, Baena (Mendoza, min.67), Cardoso (Kang-in Lee, min, 46); y Julián Álvarez (Sorloth, min. 75).

Goles: 0-1, min. 10: Baena; 0-2, min. 30: Cardoso; 0-3, min. 91: Grimaldo, de penalti.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Cardoso (min. 36) y Le Normand (min. 49) por parte del Atlético de Madrid y expulsó a Djené (min. 91) y amonestó a Mario Martín (min. 85) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores.