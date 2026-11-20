El centrocampista croata no entra en los planes de Enzo Maresca y está contemplando un cambio de aires en enero puesto que termina contrato el próximo verano; el exmadridista es un jugador que lleva tiempo gustando en los despachos rojiblancos

El Atlético de Madrid ﻿revisa el mercado en busca de alternativas para reforzar su centro del campo y ha encontrado una oportunidad especialmente interesante. Mateo Kovacic está viviendo una temporada complicada en el Manchester City﻿, donde ha perdido protagonismo y no parece tener el espacio que esperaba en los planes de su nuevo entrenador, Enzo Maresca﻿.

A sus 32 años, el internacional croata estaría dispuesto a cambiar de equipo incluso en el próximo mercado invernal, consciente de que su situación contractual le convierte en una opción a tener muy en cuenta por clubes interesados. Ahí aparece la posibilidad de regresar a la capital de España ocho años después. El futbolista acaba contrato en junio de 2027, por lo que afronta los últimos meses de su vinculación con el conjunto británico.

Esta circunstancia abre dos posibles escenarios. Por un lado, se espera que el City facilite su salida en enero para obtener algún rendimiento económico, aunque tampoco se descarta que termine marchándose a coste cero al finalizar la temporada﻿. En cualquier caso, es una oportunidad que no pasa desapercibida para un Atlético que siempre ha tenido al centrocampista entre sus futbolistas preferidos.

Kovacic busca una salida del Manchester City

La situación del croata ha cambiado considerablemente en los últimos meses. Pese a su experiencia y calidad técnica, Kovacic no está disfrutando de la continuidad que esperaba ﻿y su participación en la Premier League está siendo francamente testimonial. El centrocampista ha disputado solo ocho encuentros oficiales esta temporada, repartidos entre tres partidos de Liga, dos de Champions League, dos de la EFL Cup y uno de la Community Shield.

Enzo Maresca saluda a Mateo Kovacic a la conclusión de un partido del Manchester City. / IMAGO

En total, acumula apenas 373 minutos, con un gol marcado ﻿frente al Brighton en la Copa de la Liga y una asistencia ante el Ipswich. Los registros reflejan su escaso protagonismo en el campeonato doméstico, aunque sí ha encontrado algo más de espacio en otras competiciones.

El futbolista considera que necesita un cambio de rol para recuperar continuidad y no contempla pasar los últimos años de su carrera viendo los partidos desde el banquillo. En este contexto, el mercado de enero aparece como una posible vía de escape. Además, parece haber dejado atrás los problemas físicos derivados de la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles, por lo que su disponibilidad ya no sería el principal obstáculo.

Un viejo deseo para reforzar el centro del campo

En el Metropolitano conocen bien las cualidades de Kovacic y su nombre lleva tiempo gustando a la dirección deportiva. Nadie duda de que se trata de un centrocampista con una técnica sobresaliente﻿, capacidad para superar líneas mediante la conducción y experiencia en algunos de los clubes más importantes de Europa.

A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas del Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea y Manchester City﻿, acumulando experiencia en diferentes campeonatos y competiciones internacionales. Además, puede desenvolverse tanto en posiciones más retrasadas, ejerciendo de pivote, como unos metros más adelantado, donde tiene capacidad para incorporarse al ataque y llegar al área rival.

Florentino Pérez y Mateo Kovacic en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid en 2015. / IMAGO

El Atlético lleva varias temporadas intentando reconstruir su medular con jugadores medianamente contrastados. La llegada de Johnny Cardoso ﻿la pasada temporada y la posterior incorporación de Hjulmand responden a esa necesidad, aunque el rendimiento del exbético estuvo lastrado al principio por las lesiones y el segundo ha tenido un comienzo irregular como rojiblanco. A ello se suma que Koke podría estar afrontando su última temporada en el club.

La Juventus también está pendiente

El Atlético no es el único equipo que sigue de cerca la situación del internacional croata. Desde Italia apuntan al interés de varios clubes italianos, entre ellos la Juventus, que también estaría valorando la posibilidad de incorporarlo. La 'Vecchia Signora' aparece últimamente en casi todas las quinielas de posibles fichajes ya que también la vinculan con el interés en jugadores como Alexander Sorloth o Alejandro Balde, entre muchos otros.

Nápoles y AC Milan ﻿también le siguen los pasos, según apunta La Gazzetta dello Sport ﻿,﻿ y también se informa de un interés latente del Fenerbahçe turco.

Con un valor de mercado estimado en unos diez millones de euros﻿, Kovacic representa una oportunidad especialmente atractiva por su situación contractual, una alternativa que reúne experiencia y calidad en una situación de mercado favorable, justo lo que busca el Atlético para seguir dando forma a su centro del campo. Si el Manchester City acepta negociar en enero, el Atlético podría intentar adelantarse a sus competidores. Si espera hasta junio, el futbolista tendría la posibilidad de salir sin coste de traspaso.