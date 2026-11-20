El exciclista vasco considera que la forma de correr del navarro, pese a que tuvo menos victorias que otros rivales, le sitúa muy por encima del resto

Los más veteranos, que pudieron disfrutar de la explosión del ciclismo español en los años ochenta y noventa del siglo pasado, recordarán a Peio Ruiz Cabestany. Aunque estuvo a la sombra de Perico Delgado o Miguel Induráin, el ciclista guipuzcoano se dejaba ver siempre, era un guerrero cuyo trabajo aprovecharon los grandes líderes, pero que también sobresalió con victorias en varias etapas de la Vuelta a España o en el Tour de Francia, aparte de otros triunfos.

Peio Ruiz Cabestany creció viendo los triunfos de Eddy Merckx, sus peleas con Ocaña, y compartió carreras con Bernard Hinault, primero, y con Miguel Indurain, después. Y ahora está viendo la época de dominio de Tadej Pogacar desde un lugar privilegiado.

El exciclista vasco es, por tanto, una voz autorizada para comparar a los que, para muchos, son los mejores ciclistas de todos los tiempos. Y, entre ellos, se queda con lo que hacía Indurain y no tanto con lo que hacen Merckx y Pogacar. Estos dos han arrasado, ganan más que nadie, pero en muchos casos, aburrían a los aficionados y rivales, mientras que el navarro daba juego a todos y ganaba sólo lo importante.

Indurain, por encima de Eddy Merckx

"Para mí, Indurain es lo más de ciclismo, más que Merckx, más que cualquiera", afirma Peio Ruiz Cabestany en una entrevista con la Cadena SER, donde asegura que el de Villaba está muy por encima de los que hoy dominan el ciclismo. "El conjunto de Miguel Induráin tendrá sus cosillas, pero yo creo que, en conjunto, es lo máximo, lo más de ciclismo. No se puede comparar a Pogacar, está muy por encima", sentencia.

Peio Ruiz Cabestany, exciclista profesional. / Imago

De hecho, cree que el ciclismo está desvirtuado y pone como ejemplo un hecho del Tour del año pasado. "Pogacar yo creo que es más de calcular. De hecho, en el Tour de 2025 hubo una cosa que no me gustó. Pinchó o cayó, no me acuerdo, y de repente, Ben Healy se puso delante del pelotón haciendo parar a la gente. Entonces queda un poco como: ‘Soy el capo aquí. Dejo yo a quién dejo ganar y a quién no. Entonces portaos bien y, si pincho, como vea a alguien atacar o seguir tirando...’. No me gustó nada eso", señala sobre una situación que no se daba en su época.

La voracidad de Pogacar y la elegancia de Indurain

Además, la voracidad de Pogacar, al igual que la de Merckx, contrasta con la forma de ganar que tenía Indurain, al que ve, igual que Perico Delgado, como todo un caballero. “Induráin dejaba de ganar porque era algo que le salía de dentro, era algo que no estaba calculando. Igual sí, en el fondo, tenía un punto de decir: ‘Bueno, si le dejo ganar a este no lo voy a tener en contra o voy a tenerle a favor’. Muy importante. Dejaba ganar sin decir ‘le he dejado ganar’. Era imperceptible que le dejara ganar. Incluso hay veces que dudas. Igual no le dejó ganar. Pero, si lo hacía, lo hacía sin hacer aspavientos de ello. Era una cosa que quedaba entre ellos. Sabrán o no sabrán los que se vieron beneficiados por la generosidad de Miguel", añade sobre el que fuera su rival a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado.

Indurain y Vingegaard / Imago

El ex del Gatorade, Orbea o CLAS cree que esa manera de ser hizo que Indurain se llevara bien hasta con sus grandes rivales y que hoy día se le siga respetando. "Te tienes que llevar bien con tus compañeros, porque los compañeros al final son los que te tienen que ayudar a ganar. Indurain eso lo hacía muy bien. Para él trabajaban al 100% sus compañeros, casi todos, menos De las Cuevas y alguno más que se iba por las ramas", indica sin puntualizar en Pogacar, que la ha tenido con compañeros como Juan Ayuso.

"Y tienes que llevarte bien con los rivales porque también, en un momento dado, te pueden hacer daño o pueden mirar para otro lado", sentencia el exciclista guipuzcoano.