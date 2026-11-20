El brasileño fue protagonista en el triunfo del Santos sobre Coritiba, pero terminó perdiendo los nervios con los seguidores locales, a los que respondió con insultos, provocaciones y referencias al descenso

Neymar vuelve a estar en el centro de la polémica en Brasil. El delantero del Santos terminó enfrentándose a la afición del Coritiba tras la victoria de su equipo por 0-1 en el Couto Pereira, en un encuentro correspondiente a la jornada 35 del Brasileirão.

El exjugador del Barcelona y PSG, que tuvo una participación estelar en el triunfo de los suyos, perdió los papeles cuando se dirigía a vestuarios y respondió a las provocaciones de la grada con una batería de reproches e insultos ﻿que quedaron registrados en vídeo.

El brasileño, visiblemente enfadado﻿, se encaró con los aficionados locales, a los que recriminó sus comentarios y gestos durante el partido. Lejos de pasar de largo, Neymar entró en la provocación y comenzó a lanzar mensajes a los seguidores del Coritiba, haciendo incluso referencia a la delicada situación clasificatoria de su equipo. "¡Dejen de decir tonterías! ¡Váyanse a la mierda, idiotas! ¡Váyanse a la mierda! Van a descender a segunda división. Tienen que respetarme. ¡Respétenme, pedazos de mierda!", gritó el futbolista mientras abandonaba el terreno de juego.

Su reacción, completamente desmedida, vuelve a poner sobre la mesa el temperamento de una estrella que, a sus 34 años, acapara demasiados titulares por motivos que trascienden de su aportación futbolística. Y es que este enfrentamiento con la grada terminó eclipsando una brillante actuación del '10' del Santos y una victoria importante para su equipo en un momento decisivo de la temporada.

El equipo de 'Ney' es octavo en el Brasileirao a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato y está luchando por los puestos que dan acceso a la Libertadores.

Neymar lamenta una ocasión fallada ante Coritiba. / IMAGO

Neymar, protagonista sobre el césped

La tensión vivida al término del encuentro contrasta con la aportación del brasileño durante los 90 minutos. Neymar regresaba al once titular después de perderse los dos anteriores compromisos por una sanción, fruto de la acumulación de tarjetas amarillas y de la expulsión sufrida en el choque ante el Bahia. Su vuelta suponía un refuerzo importante para un Santos necesitado de puntos en este tramo final del campeonato.

Neymar se topa con el portero de Coritiba en una de sus mejores ocasiones. / IMAGO

El atacante fue uno de los futbolistas más activos de su equipo, buscando constantemente el desequilibrio a través del regate y de acciones individuales. Intentó varios sombreros a sus rivales, tuvo tres oportunidades para marcar, con dos disparos que se marcharon fuera y otro que terminó encontrándose con la respuesta del guardameta Pedro Rangel. No consiguió ver portería, pero sí dejó su sello en la jugada decisiva.

El gol de Gabigol en el tiempo añadido terminó dando los tres puntos al Santos, en una acción en la que Neymar también tuvo protagonismo. El conjunto paulista se llevó así una victoria de enorme valor, aunque la celebración acabó eclipsada por el incidente protagonizado por su estrella.

Un declive futbolístico que contrasta con su talento

El episodio vuelve a reflejar una realidad que acompaña a Neymar desde hace tiempo. El brasileño sigue teniendo destellos de una calidad diferencial, conserva recursos técnicos que pocos futbolistas pueden igualar y todavía es capaz de generar acciones decisivas. Sin embargo, su carrera ha ido perdiendo continuidad y trascendencia, muy lejos de aquella trayectoria que le llevó a convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta.

Su regreso a Brasil, después de su aventura infructuosa en Arabia Saudí, debía servir para recuperar sensaciones, acumular minutos y volver a sentirse futbolista en un entorno en el que ya brilló en sus primeros años como profesional. Sin embargo, su segunda etapa en el Santos está lejos de devolverle la dimensión que alcanzó en Europa. Las lesiones, los problemas físicos, las interrupciones y una evidente falta de regularidad han condicionado su rendimiento, impidiéndole encadenar partidos y recuperar su mejor versión.

A todo ello se suma una exposición mediática que sigue siendo enorme, aunque cada vez resulta más habitual que su nombre aparezca vinculado a polémicas, enfrentamientos o asuntos extradeportivos. Cierto es que Neymar continúa siendo una figura de lo más atractiva para el fútbol brasileño, pero su impacto ya no se mide únicamente por lo que hace dentro del terreno de juego.