El equipo nervionense, que en la mañana de este jueves se ha ejercitado en un campo de entrenamiento totalmente empapelado en sevillismo, realizará este viernes una doble sesión en el Sánchez-Pizjuán y la hinchada le estará jaleando desde fuera

Panorámica del Sánchez-Pizjuán, con un tifo dedicado al 50 aniversario de Biris Norte, en el último derbi Sevilla - Betis. / @birisoficial

La cuenta atrás para El Gran Derbi está activada. Como si de latidos se tratasen, en Nervión sólo se escucha el sonido de ese reloj que va descontando los minutos que faltan para que marque las 18:30 horas del sábado 21 de noviembre y arranque el pasional duelo cainita que Sevilla FC y Real Betis librarán en el marco de la jornada 13 en LaLiga EA Sports. Ese palpitante tic-tac es lo único que ha necesitado el club blanquirrojo para motivar a su gente.

El vídeo del Sevilla FC a menos de 48 horas para El Gran Derbi

En un vídeo difundido a través de sus canales en las redes sociales bien entrada la noche de este jueves, a menos de 48 horas para el derbi y con el únido sonido de ese "tic-tac", el Sevilla FC ha ido intercalando imágenes del Ramón Sánchez-Pizjuán totalmente vacío con otras en las que luce lleno hasta la bandera en diferentes partidos contra el eterno rival y enfocando los siempre representativos tifos que suele desplegar los Biris en la Grada Baja de Gol Norte.

Así, se pueden ver de manera fugaz pancartas exhibidas en días de derbis en las que se pueden leer mensajes como "Sevilla es nuestra", "La Giralda presume orgullosa" o el tifo mostrado en el último Sevilla - Betis dedicado al 50 aniversario del grupo de animación Biris Norte con el lema "Los años nos hacen más grande".

El Sevilla empapela el campo de entrenamiento

No ha sido el único detalle motivacional que ha dejado este jueves, pues toda la plantilla y los miembros del cuerpo técnico han posado junto al improvisado fondo instalado en el campo de entrenamiento: toda una valla repleta de banderas de algunos de los principales colectivos que animan al Sevilla FC. En la lona de mayor tamaño reza el texto "Abanderando el nombre de nuestra ciudad" y es la que destaca como fondo de la imagen de familia en la sesión matinal dirigida por Luis García Plaza.

La afición se concentrará en el Sánchez-Pizjuán para el entrenamiento extra antes del derbi

Asimismo, aunque la última sesión antes del choque contra el Real Betis y la rueda de prensa de Luis García Plaza tendrán lugar por la mañana y a pesar de que en esta ocasión no ha sido anunciada una jornada de puertas abiertas para poder hacer conjura colectiva, el Sevilla FC ha anunciado que realizará una suave sesión extra a partir de las 19:30 horas de este viernes.

El equipo se ejercitará en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del encuentro, y la afición se está coordinando para concentrarse de manera masiva en los aledaños del estadio para que los jugadores puedan escuchar desde dentro del recinto los gritos de aliento de la fiel infantería nervionense.