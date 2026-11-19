El organismo impone una multa de 15.000 euros y un partido de sanción condicionado a que no haya reincidencia durante los próximos dos años, después de los cánticos anticatólicos y antiirlandeses escuchados en el Metropolitano

El triunfo de Inglaterra ante España en el Metropolitano (2-3) ha tenido consecuencias más allá del resultado. La UEFA ha decidido sancionar a la federación inglesa por los cánticos anticatólicos y antiirlandeses protagonizados por parte de sus seguidores durante el encuentro de la Liga de Naciones. El castigo incluye una multa de 12.500 libras, unos 15.000 euros, y un partido sin aficionados visitantes, aunque esta última medida queda suspendida y solo se aplicaría si se produce una nueva infracción.

La sanción tiene, por tanto, un carácter de advertencia. Inglaterra dispondrá de dos años para evitar que se repitan unos comportamientos que el organismo europeo considera inaceptables. Si los aficionados vuelven a protagonizar cánticos de este tipo durante ese periodo, la selección inglesa tendría que disputar un encuentro europeo sin el apoyo de su hinchada desplazada.

La propia federación inglesa ha reaccionado con un mensaje de condena y ha asegurado que no piensa mirar hacia otro lado. "No toleraremos estos cánticos inaceptables y ofensivos y trabajaremos con la policía para identificar a los perpetradores y que se tomen las acciones necesarias", señaló en un comunicado.

La investigación no se limita a las actuaciones de la UEFA. La policía inglesa está colaborando también con las autoridades españolas para tratar de identificar a quienes estuvieron detrás de los cánticos. El objetivo es localizar a los responsables y que puedan adoptarse las medidas correspondientes.

Un partido con polémica por acusaciones de racismo

El episodio adquiere además una dimensión particular por el contexto que rodeó al partido. En la previa, las declaraciones de los dos seleccionadores sobre el racismo habían generado cierta tensión. Luis de la Fuente respondió con contundencia después de que Thomas Tuchel explicara que había recordado a sus jugadores el protocolo antirracista de la UEFA antes del encuentro.

"Yo puedo decir lo contrario. Se lo dices a Thomas: en España no hay racismo, así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo, no somos racistas ninguno", afirmó el seleccionador español al ser preguntado por la postura de su homólogo.

Tuchel, por su parte, quiso matizar sus palabras y negó haber acusado a España de tener un problema de racismo. "Yo fui muy educado al responder una pregunta y vais corriendo a decirle a tu entrenador (Luis de la Fuente) que yo he hablado de que hay racismo en España. Yo nunca he hablado de racismo en España. Solo respondí a una pregunta sobre lo que había pasado (en 2004). Nunca espero que haya situaciones de racismo. Un vestuario es el sitio con menos racismo en el mundo. La prensa crea muchísima confusión por nada. Eso no debería pasar", explicó en el Metropolitano.

Ahora, la resolución de la UEFA pone el foco en el comportamiento de la afición inglesa. La sanción económica ya está fijada y la deportiva queda en suspenso, pero el mensaje del organismo europeo es claro.