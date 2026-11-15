España 2-3 Inglaterra: La heroica de la campeona del mundo muere en la orilla

Tras verse 0-3 en el marcador ante un combinado británico que le dio un repaso, la 'Roja' tiró de orgullo tras quedarse con un hombre más y rozó el empate, si bien acabó cediendo el liderato del grupo en la Nations League y viendo rota su histórica racha de 43 partidos sin perder

Tras verse 0-3 en el marcador ante un combinado británico que le dio un repaso, la 'Roja' tiró de orgullo tras quedarse con un hombre más y rozó el empate, si bien acabó cediendo el liderato del grupo en la Nations League y viendo rota su histórica racha de 43 partidos sin perder

España rozó la heroica ante Inglaterra, pero acabó muriendo en la orilla. Tras verse superada por su rival durante una hora de juego, especialmente en el arranque de ambos periodos, los de Luis de la Fuente tocaron a rebato tras la expulsión de Anderson y el penalti transformado por Oyarzabal. Pero a pesar de gozar de ocasiones para empatar, el asedio solo dio para recortar distancias por medio de Nico Williams. Fin a la racha de 43 partidos sin perder y al liderato del grupo, que se llevan los británicos, privando así a la 'Roja' de tener el factor campo a su favor en el cruce de los cuartos de final de la Nations League que se disputaran en mazo.

Mala puesta en escena de España y dos sustos nada más comenzar

Con Lamine Yamal y Oyarzabal de vuelta a un once con otras tres novedades, tras no estar disponibles para el anterior choque en Praga frente a la República Checa, la campeona del mundo arrancó fría y se vio superada ampliamente por el combinado británico desde el pitido inicial. No se habían acabado de acomodar los espectadores en sus asientos cuando Unai Simón tuvo que sacar una mano milagrosa para evitar el tanto de Bellingham a la salida de un córner. Y no fue el único susto en el arranque.

Poco después, a los siete minutos, fue Harry Kane el que rozó el gol con un disparo desde la frontal tras el error de Mikel Merino. La torrija de la 'Roja' era importante. Tuchel demostró haber estudiado bien a su rival y le robó el balón con descaro, mientras a España parecía faltarle el ímpetu necesario para ir a presionar de verdad.

Lamine Yamal lo intentó, pero Harry Kane no falló de penalti

Solo un par de arrancadas de Lamine Yamal, que acabaron en falta, despertaron algo al público. Ante la falta de juego, el barcelonista buscaba estirar al equipo por su cuenta, mientras el partido se equilibraba poco a poco, pero sin que los de De la Fuente consiguieran de verdad hacerse con el mando, como acostumbran, ni llegar con peligro real. Es más, lo que hubo en el 18' fue otra buena llegada visitante, pero el centro de Hall no lo pudo empalar Rogers y el balón acabó en córner gracias al bloqueo de Cucurella.

El único intento medianamente serio en el primer acto fue un complicado chut del propio Lamine con el que buscó el golazo. Pero España no estaba cómoda y poco antes del descanso llegó el mazazo. Cubarsí derribó a Kane en el área y el Balón de Oro no falló para ejecutar un claro penalti en el que se pidió una falta previa sobre Cucurella, si bien desde el VAR no vieron nada punible.

Locura en la segunda mitad: dos goles ingleses, roja a Anderson y reacción española

Tras el paso por vestuarios, De la Fuente buscó la reacción con un triple cambio. Dio el timón a Pedri e incluyó a Fermín para ganar llegada. Pero no hubo la reacción esperada y pronto, en el 53', llegó el segundo jarro de agua fría. Konsa cabeceó solo un saque de esquina e Inglaterra se vino más arriba aún. Con Bellingham especialmente motivado y enchufado, los británicos llegaban antes a todas y no tardó en llegar el 0-3 que dejó helado el Metropolitano. El madridista abrió a banda y apareció Ben White para batir a Unai Simón entre las piernas con un disparo cruzado. Vendaval inglés.

Todo parecía resuelto. Pero un robó de Lamine Yamal desembocó en el penalti y la expulsión de Anderson. Oyarzabal hizo buena su fama de especialista y se dibujaba un partido nuevo de media hora, con 1-3 y uno hombre más. Y España tiró de orgullo. Fermín la tuvo con un chut repelido por Trafford y encendió la chispa. En el 75', una apertura suya tras un buen robo de Pedri desembocó en el centro de primeras de Lamine y el remate a gol de Nico Williams, que acababa de salir.

La 'Roja' creyó y tiró de orgullo. No le faltaron ocasiones por medio del propio Nico, Lamine, con un chut ajustado, o Pedro Porro, hasta en dos ocasiones. Pero Inglaterra, que ya no volvió a oler el balón, resistió como pudo, gracias a un doble paradón de Trafford en el alargue a disparos de Fermín y Oyarzabal, devolviéndole a la campeona del mundo la afrenta de la primera vuelta en Wembley.

Ficha técnica:

España: Unai Simón; Pubill (Pedro Porro 19'), Cubarsí (Huijsen 46'), Laporte, Cucurella; Zubimendi (Nico Williams 71'), Fabián Ruiz (Pedri 46'), Mikel Merino (Fermín 46'); Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Inglaterra: Trafford; Quansah, Konsa, White (Burn 89'), Hall; Anderson, Rice; Gordon (Spence 82'), Bellingham (Calvert-Lewin 82'), Rogers y Harry Kane (Lewis-Skelly 77').

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Expulsó con roja directa a Anderson (62'). Además, amonestó a los españoles Cucurella, Lamine Yamal y Baena, así como al inglés Rice.

Goles: 0-1 (45') Harry Kane, de penalti; 0-2 (52') Konsa; 0-3 (57') Ben White; 1-3 (65') Oyarzabal, de penalti; 2-3 (75') Nico Williams

Incidencias: Encuentro de la 6ª jornada del grupo A3 de la Nations League disputado en el Metropolitano de Madrid.