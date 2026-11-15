España - Inglaterra, en directo: resultado del partido de hoy de la Nations League

El Metropolitano acoge un encuentro de altos vuelos, con dos selecciones que se encuentran en un gran momento y que lucharán por la primera plaza del grupo para gozar de la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final

¡Muy buenas tardes! Arrancamos con el directo del espectacular encuentro que tendrá lugar en el Metropolitano entre España e Inglaterra , dos de las selecciones más en formas del momento, que lucharán por cerrar la fase de grupos de la Nations League en lo más alto de la clasificación para gozar del privilegio del factor campo en el cruce de cuartos de final para el que ya está clasificadas.

Lamine Yamal y Oyarzabal, ausentes ante la República Checa, el primero por lesión y el segundo por el nacimiento de su hijo, entran directamente en el once. Además, también vuelve Laporte , descartado en Praga por un proceso febril, y son novedades también Marc Pubill por Pedro Porro y Mikel Merino por Fermín. ¡Cinco cambios en total!

Líder del grupo después de firmar cinco victorias en las cinco primeras jornadas, a la 'Roja' la avala una serio racha histórica de 43 partidos seguidos sin perder, después de que la última derrota fuera el 22 de marzo de 2024 al caer en un amistoso ante Colombia en Londres. La estadística de la selección se elevaría a 44 encuentros invicta si se cuentan solo los encuentros oficiales.

La bandera de España onde desde horas antes del partido en el Metropolitano para recibir a ambas aficiones. ¡Se espera un gran ambiente en el coliseo rojiblanco!

Cabe recordar que Jacobo Ramón, De Frutos, Roberto Fernández y Álvaro Valles , que se estrenaba en una convocatoria como cuarto portero, han sido los cuatro futbolistas descartados por Luis de la Fuente, a lo que se suma que Alejandro Grimaldo fue baja de última hora por culpa de una gripe.

El delantero del Bayern Múnich no solo llega al Metropolitano como flamante Balón de Oro, sino que forma una espectacular racha con Inglaterra: 24 goles en sus últimos 24 partidos . Además, en la Nations League ha marcado en sus seis últimos encuentros, por lo que está a dos del récord del torneo, en poder del sueco Viktor Gyökeres.

En los diez últimos encuentros entre ambas selecciones, la 'Roja' ha conseguido salir victoriosa en siete de ellos , incluida la final de la Eurocopa 2024 (2-1) y la ida de la Nations League en Wembley (2-3). El resto , un empate y dos triunfos británicos . Pero hay un dato que augura espectáculo en el Metropolitano: en los cinco ñultimos choques siempre marcaron ambos combinados y hubo tres goles al menos.

Después de firmar cinco victorias en las cinco jornadas disputadas en la fase de grupos de la Nations League, al combinado que dirige de Luis de la Fuente le vale el empate para acabar primero ﻿, mientras que una victoria inglesa igualaría a puntos la clasificación. Ello obligaría a recurrir como primer criterio de desempate a la diferencia de goles en los dos cruces, después del 2-3 de España en la ida en Wembley el pasado 26 de septiembre.

¡Gran ambiente en el Metropolitano! Aunque ha habido algunos problemas en la entrada de los aficionados con el lector del código QR de las localidades, las gradas del coliseo colchonero van a estar a rebosar. Tampoco se pierde el partido en el palco el rey Felipe y la infanta Sofía.

¡Saltan los jugadores al césped! Como ya sucedió en Sevilla y en Oviedo, la Copa del Mundo será ofrecida a la afición española. Lo hace Unai Simón como capitán tras recibirla de Iker Casillas, Fernando Torres y Fernando Llorente.

Minuto de silencio por Jesús de Miguel y las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Previamente, se rindió un precioso homenaje de la Selección al jugador del Tenerife fallecido, posando con las camisetas de todos los equipos que defendió.

¡ARRANCAAAA EL PARTIDO EN EL METROPOLITANO! España e Inglaterra ya juegan en busca del liderato de su grupo de la Nations League.

¡Vaya paradón de Unai Simón! Ha salido con todo Inglaterra. A la salida de un córner, no llegó a cabecear Kane y llega en boca de gol Bellingham, pero la saca el meta vasco de forma milagrosa. Luego, Zubimendi se tira para sacar otro disparo inglés, esta vez de Gordon.

¡Otraaaaa para Harry Kane! Cazó el balón en la frontal y su disparo raso se marchó fuera por poco. Ha salido mucho más enchufada Inglaterra, que tuvo otra llegada antes por medio de Rice, que obligó a intervenir de nuevo Unai Simón﻿. Se han quedado el balón los de Tuchel y España no presiona de verdad.

Poco a poco, busca tener más el balón España para ir ganando confianza, porque el arranque ha sido muy malo. Una torrija desconocida en el equipo de De la Fuente, que se ha visto superado con claridad por una Inglaterra valiente. Ahora falta conectar con los de arriba y que aparezcan por primera vez.

¡Lo intenta de nuevo Inglaterra! Jugada persona del Hall, cuyo centro despeja a córner Cucurella en la pelea con Rogers, que buscaba empalar el balón en el primer palo.

Lamine le saca otra falta a Hall. Es el único que está intentando tirar hacia arriba ante la falta de juego de España.

Con el billete a los cuartos de final de la Nations League en el bolsillo de ambas selecciones, el estadio Metropolitano de Madrid acoge un choque de altos vuelos entre España e Inglaterra, en el que se va a dirimir el liderato del grupo A3, en busca de un cruce teóricamente más favorable en la siguiente ronda..

El actual campeón del mundo y de Europa y el subcampeón continental, con sus respectivas estrellas, Lamine Yamal y Harry Kame, se medirán en el feudo del Atlético de Madrid con el reto de acabar como primeros, lo que dará la ventaja de campo en los cuartos de final que se disputarán el próximo marzo.

La racha de España, a la que le sirve el empate

Al conjunto que dirige de Luis de la Fuente le vale el empate, mientras que una victoria inglesa igualaría a puntos la clasificación. Ello obligaría a recurrir como primer criterio de desempate a la diferencia de goles en los dos cruces, después del 2-3 de España en la ida en Wembley el pasado 26 de septiembre.

La 'Roja' afronta la cita cargada de optimismo al haber encadenado cinco triunfos seguidos en la fase de grupos de la Nations League, después de haber ganado también en la ida y la vuelta a Croacia y República Checa. Le avala además su racha histórica de 43 partidos seguidos sin perder, después de que la última derrota fuera el 22 de marzo de 2024 al caer en un amistoso ante Colombia en Londres. La estadística de la selección se elevaría a 44 encuentros invicta si se cuentan solo los encuentros oficiales.

Después de los contratiempos con que se inició la concentración, De la Fuente cuenta prácticamente con todos los jugadores disponibles, entre ellos, Lamine Yamal, recuperado de sus molestias de rodilla, y Mikel Oyarzabal tras el nacimiento de su segundo hijo. Además, regresan también Laporte, descartado en el último choque por un proceso vírico, y Nico Williams, que igualmente estaba enfermo, aunque tiene que lamentar la baja de Grimaldo por un proceso febril.

Así llega Inglaterra: con ganas de revancha

Por su parte, Inglaterra llegan a Madrid con ánimo de revancha, porque además de la derrota en Londres, también tienen la herida abierta de la final de la Eurocopa de 2024. La duda de Thomas Tuchel es cuántos cambios hará. El cuerpo le pide al alemán sacar a su once más fuerte, tratar de competir de tú a tú contra la campeona del mundo y resarcirse de lo que ocurrió en Wembley hace mes y medio. Sin embargo, la presión que los clubes hacen sobre él en los parones por fútbol de selecciones es muy grande.

La rotación es vital para evitar lesiones, pero también lo puede ser primero de grupo y demostrar que, tras perder con Argentina en semifinales del Mundial y contra España en la ida, hay equipo para la venganza. Tuchel, además, lo necesita. Las aguas se han calmado y ya no hay una espada de Damocles sobre su cabeza, pero a esta Inglaterra ya no se le pide competir, se le demanda ganar. Tras la debacle táctica en las semifinales ante Argentina, todo encuentro ante una gran selección se mira con lupa en tierras inglesas. Además, esta Inglaterra llega impecable después de la derrota contra la Roja en Wembley, con cuatro partidos, cuatro triunfos, trece goles a favor y solo uno en contra.