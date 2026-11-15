Rodri Hernández acelera los plazos y ya tiene fecha de reaparición

La evolución del centrocampista invita al optimismo en el cuerpo técnico de Hansi Flick, que podría recuperar antes de lo previsto a un hombre fundamental para el equilibrio del equipo

La evolución de la lesión de Rodri Hernández avanza mejor de lo esperado inicialmente. / Imago

La recuperación de Rodri Hernández marcha por buen camino y en el Barcelona empiezan a manejar un escenario mucho más optimista del que cabía esperar al principio.

El centrocampista, que sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha el pasado 3 de noviembre en el encuentro de Champions League ante el Aston Villa, podría acortar los plazos iniciales y reaparecer el próximo 2 de diciembre, coincidiendo con la visita del Atlético de Madrid al Spotify Camp Nou.

Del 8 de diciembre al objetivo del Atlético

Las primeras previsiones que se manejaban en el club apuntaban a un periodo de baja de entre cuatro y cinco semanas. Incluso llegó a situarse su posible regreso el 8 de diciembre, coincidiendo con el partido frente al Manchester City en la Champions League.

Sin embargo, la buena evolución de la lesión ha permitido modificar esa hoja de ruta. Ahora, el objetivo pasa por tenerlo disponible para el duelo ante el Atlético, un encuentro adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

La intención del cuerpo técnico sería incluso que Rodri pudiera recibir el alta y entrar en una convocatoria antes de esa fecha. El partido frente al Deportivo, previsto para el 29 de noviembre, aparece como una posible oportunidad para que dispute algunos minutos y recupere sensaciones antes de afrontar un compromiso de mayor exigencia.

Rodri Hernández durante el último Clásico contra el Real Madrid. / Imago

Un futbolista fundamental para Flick

La recuperación del internacional es una noticia especialmente importante para Hansi Flick. Desde su debut con el Barcelona, el pasado 27 de agosto ante el Athletic Club, Rodri había participado en todos los encuentros del equipo, sumando 945 minutos en 14 partidos y convirtiéndose en una pieza habitual del centro del campo junto a Pedri.

Su lesión llegó después de ser sustituido al descanso frente al Aston Villa por unas molestias musculares. Las pruebas confirmaron una pequeña lesión en el bíceps femoral derecho, aunque el club no estableció inicialmente un plazo concreto de recuperación.

Dani Olmo también apunta al regreso

La otra buena noticia para Flick está en Dani Olmo. El centrocampista tiene previsto estar disponible para el primer partido después del parón de selecciones, ante el Villarreal, cumpliéndose así el pronóstico de aproximadamente un mes de baja por la lesión en el aductor izquierdo que sufrió frente al PSG el 20 de octubre.

De confirmarse ambos regresos según lo previsto, el Barcelona recuperaría progresivamente efectivos para la medular. Rodri podría perderse únicamente los compromisos ante Villarreal y Sabah antes de volver a la acción.