Sevilla 1-2 Atlético de Madrid: De menos a más para rozar la sorpresa y merecer el empate

Alice Marques recortaba distancias al filo del descanso, cuando le fue anulado un tanto por fuera de juego a Alicia﻿, y Fatou Kanteh estrelló un balón en el palo en la reanudación, que se hizo muy larga a unas colchoneras, que sufrieron para defender su escasa renta, apoyadas en su meta Gene, para seguir terceras y dejar a sus anfitrionas al borde del descenso

Séptima jornada sin ganar para el Sevilla Femenino, que ha enlazado su propio mal momento con la mala fortuna con las decisiones arbitrales y otros aspectos del juego, más un calendario especialmente duro, para encadenar dos meses sin un triunfo. Tras la mala experiencia con el VAR en Logroño, que le privó de una alegría merecida, las blanquirrojas buscaban la sorpresa en casa ante el Atlético de Madrid, que también en la Liga F está en un primer peldaño (junto a FC Barcelona y Real Madrid), muy alejado del resto de participantes, con la Champions League como objetivo. Por su parte, las nervionenses querían alejarse del descenso, con un Valencia CF-Granada CF esta jornada y otro rival directo, el Badalona Women, arañando un punto ante las merengues.

El primer tiempo tuvo color rojiblanco. No en vano, las de David González se adelantaron a los siete minutos por medio de Celia Segura, que remachaba en el segundo palo un remate en semifallo de Synne Jensen tras la poderosa cabalgada por la derecha de Luany da Silva, que tuvo el segundo cumplida la media hora, si bien Iris Arnaiz se lanzó bien al suelo cuando era el último obstáculo para evitar el mano a mano de la atacante brasileña con Esther Sullastres. La que sí conseguiría abrir el marcado fue Rosa Otermín, que clavó en la escuadra desde la frontal un libre directo tras el que pidió perdón a la grada por su pasado sevillista (antes, bético, por cierto).

Pero las pupilas de David Losada lograrían meterse en el partido al filo del descanso. Fue en una falta lateral forzada y botada por Laura Pérez para que la cancerbera Gene Pérez solventara inicialmente su mala salida desviando el disparo de Gemma Gili, aunque Alice Marques estuvo atenta al rechace para cabecear al fondo de las mallas. Incluso, en el quinto minuto de alargue fue anulado el que iba a ser el empate de Alicia Redondo, presta a aprovechar otro acierto a balón parado de las anfitrionas, aunque las repeticiones demostraron que la centrocampista onubense se encontraba en posición ilegal en el momento que su compañera Iris Arnaiz cabeceaba para dejarla sola en boca de gol.

En la reanudación se mantuvo el guion, con el Sevilla FC apretando en pos de la igualada y, a los cinco minutos, Lucía Rodríguez tuvo que despejar en el área chico un servicio peligroso de Alice Marques que a punto estuvo Viola Calligaris de introducir en su propia portería. Rosa Márquez, desde lejos, probaba también los reflejos de la cancerbera costarricense, que se lució para mandar a córner una falta cerrada de Raquel Morcillo que se colaba. Le veía ya las orejas al lobo el técnico visitante, que recurrió a Jenni Hermoso para acercarse con más argumentos a la sentencia. La acarició la dorsal número 2, antes salvadora, a pie cambiado, pero entre Xenia Barrios y Esther Sullastres (que detuvo luego el tiro de Celia Segura) evitarían males mayores para las locales.

En una acción personal, la recién ingresada Kathrine Kühl puso de nuevo en apuros a la guardameta sevillista, aunque anduvo mucho más cerca la igualada en una penetración de Fatou Kanteh que acabaría con un derechazo contra el poste. Además, un error en la salida de Gene Pérez permitió que Sandra Castelló probara fortuna desde media distancia, si bien el Atlético de Madrid supo parar el partido en las postrimerías con faltas, interrupciones y una reclamación de roja directa para ﻿Jassina Blom que se fue al limbo, suficiente, junto al cansancio acumulado, para que no pasara casi nada más y los tres puntos terminasen volando hacia la capital de ﻿España a pesar del loable esfuerzo nervionense y los merecimientos de las de ﻿David osada﻿.

Ficha técnica del Sevilla - Atlético de la Liga F

Sevilla FC Femenino: Sullastres; Alba López, Alice Marques (Isa Álvarez 88'), Iris Arnaiz, Raquel; Laura Pérez (Fatou Kanteh 67'), Alicia, Gemma (Clau Blanco 88'), Rosa Márquez (Blom 80'), Xenia Barrios (Sandra Castelló 80'); y Andrea Álvarez.

Atlético de Madrid Femenino: Gene; Lucía, Viola Calligaris, Lauren Leal, Rosa Otermín (Lydia 57'); Fiamma (Kühl 73'), Maite Zubieta, Natalia (Csiszár 85'); Jensen (Gio 73'), Luany (Jenni Hermoso 57') y Celia Segura.

Árbitra: Cuesta Arribas (gallega). Amarillas a las locales Rosa Márquez, Alice Marques, Gemma, Iris Arnaiz y Blom, así como a las visitantes Fiamma, Rosa Otermín y Jenni Hermoso. También al técnico colchonero, David González.

Goles: 0-1 (7') Celia Segura; 0-2 (39') Rosa Otermín; 1-2 (42') Alice Marques.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 11ª de la Liga F, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla.