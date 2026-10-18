Alavés 1-1 Sevilla: Por fin pintaba Rosa pero volvió a teñirse de gris

En el primer compromiso después del parón de selecciones, el equipo nervionense suma su tercera jornada sin ganar y comparte zona baja de la tabla con las babazorras, que encadenan cuatro partidos seguidos en Liga F sin conocer la victoria

La Liga F ha regresado este fin de semana con la disputa de la séptima jornada después de dos semanas de paréntesis por los compromisos de las selecciones nacionales. Así, en la matinal de este domingo, el Deportivo Alavés Gloriosas y el Sevilla FC Femenino han retomado la competición con un empate (1-1) que no les sirve a ninguno de los dos equipos para escapar de la zona baja ni para romper una racha sin conocer la victoria que se extiende a cuatro partidos en el caso de las vitorianas y de cinco en las hispalenses, que después de una 25/26 muy tranquila ha empezado con titubeos la 26/27. El partidazo de Rosa Márquez se quedó sin premio.

Con la importante baja de Fatou Kanteh, lesionada, y con muchas canteranas completando la convocatoria de David Losada, el Sevilla FC llegó a Vitoria después de desaprovechar dos jornadas consecutivas como local: agónico empate ante el FC Badalona (3-3) y derrota por la mínima ante la SD Eibar (0-1) que le dejan undécimas con 8 puntos de 18. Aún peor contexto previo traía el Deportivo Alavés, que había arrancado el curso con seis puntos de nueve pero luego se fue al parón después de enlazar tres derrotas seguidas contra FC Barcelona (0-6), Madrid CFF (1-0) y RCD Espanyol (1-0). Las vitorianas se quedan decimoterceras con siete unidades.

Rosa Márquez concede ventaja al Sevilla FC antes del descanso

La primera parte estuvo muy competida y dejó fases muy abiertas, con llegadas para ambos bandos. Así, Rosa Márquez avisó antes de adelantar a las visitantes a falta de sólo seis minutos para el descanso (0-1, en el 39'). Antes, Esther Sullastres se había lucido en una doble ocasión para las locales (14') en una acción a balón parado con posterior mano a mano de Kumba Brima ante la portera internacional y un buen remate de Andrea Álvarez fue taponado por una zaguera alavesista. El banquillo nervionense reclamó un FVS por un posible penalti que no entendió como tal la colegiada aragonesa Paola Cebollada.

Ainhoa Guallar rescata un punto para el Deportivo Alavés Gloriosas

En la segunda mitad, el Deportivo Alavés movió fichas para salir con más decisión y se metió en el partido a los tres minutos de reanudarse el juego, gracias a un tanto de Ainhoa Guallar para poner el 1-1 (48'). Acusó el golpe el Sevilla FC, a quien cada vez le costaba más generar peligro y pisar el área babazorra.

Las constantes interrupciones por cambios o faltas tácticas contribuyeron a que el ritmo fuese más disperso y sólo cabe reseñar dos nuevas acciones que requerían la presencia de la árbitra en el monitor; con una reclamación de penalti por parte de cada equipo y sin que Cebollada López viese nada punible.

Ficha técnica del Alavés - Sevilla de Liga F

1- Deportivo Alavés Gloriosas: Sofía Fuente; Laia Parera, Inés Altamira, Pichi, Juliette Vidal (Merche Izalk 46'); Nayadet Opazo, Kim Shinji (Brasero 88'), Carmen Sobrón (Hanane 46'); Andrea Gómez (Laura Navajas 56'), Ainhoa Guallar y Kumba Brima (Yorladiz Díaz 76').

1- Sevilla FC Femenino: Sullastres; Alba López, Alice Marques, Iris Arnaiz, Raquel Morcillo; Alicia Redondo, Sandra Castelló; Clau Blanco (Jassina Blom 69'), Rosa Márquez, Esther Martin-Pozuelo (Xenia Barrios 69'); y Andrea Álvarez (Isa Álvarez 85').

Árbitra: Paola Cebollada López (C. Aragonés). Amonestó a las locales Nayadet Opazo e Inés Altamira.

Goles: 0-1 (39') Rosa Márquez; 1-1 (48') Ainhoa Guallar.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 en la Liga F Moeve disputado en el Estadio de Mendizorroza (Vitoria).