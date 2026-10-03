Sevilla 3-3 Badalona: Punto de infarto bajo el lema de 'nunca se rinde'

El Sevilla, tras ponerse por delante en dos ocasiones, logró empatar en una prolongación de locura en la que las catalanas culminaron la remontada solo dos minutos antes

El Sevilla Femenino firmó un punto épico ante el Badalona (3-3) en un final de auténtica locura que hizo justicia a tenor de los méritos contraídos por las nervionense, que disfrutaron de dos ventajas en el marcador y estuvieron a punto de perder.

De hecho, en el minuto 94 el Badalona completaba su remontada, pero las de David Losada no se rindieron y consiguieron dos minutos después salvar al menos parte del botín para quedarse con siete puntos a mitad de la tabla.

Kanteh adelantó a las sevillista y se llegó al descanso con 1-0

El dominio de inicio correspondió a las catalanas, que rondaron sin inquietar demasiado a Sullastres, y paso a paso, las sevillistas empezaron a ganar terreno y a tomar el control, lo que pronto se tradujo en premio. No en vano, pasada la media hora, Kanteh, que tuvo que abandonar el terreno de juego poco después por molestias, rentabilizó una desaplicación defensiva rival para anotar el 1-0 en una acción de picardía, llegando al descanso con ventaja de las anfitrionas en el Estadio Jesús Navas.

Sin embargo, a poco de la reanudación, el Badalona estableció las tablas con un remate de Lucía Martínez que anidó en la escuadra de Sullastres. La reacción sevillista no se hizo esperar, ya que a la hora de juego Rosa Márquez puso por delante otra vez al Sevilla.

Del 3-1 al 2-2 tras fallar una ocasión clara

Con 2-1 en el marcador, Esther desaprovechó un mano a mano con la portera catalana, lo que le dio vida a un Badalona que buscó el empate y lo encontró con un remate en el primer palo de Sheila Guijarro.

El Sevilla quería la victoria y dispuso de ocasiones para ello como otro mano a mano, esta vez de Barrios, y el posterior remate de Andrea, pero se llegó al alargue con 2-2 y entonces, en los siete minutos de prologación, se desató la locura.

Dos goles en el alargue

En el 94', Mirari aprovechó un rebote para darle a vuelta al marcador y dejar la victoria a un paso de las catalanas, pero el Sevilla no había dicho su última palabra y en el 96' Blom rescató un punto que, conseguido así, sabe a gloria.

Ficha técnica:

Sevilla Femenino: Sullastres; Alba López (Blom, minuto 90+1), Iris Arnaiz, Márquez, Aparicio; Alicia (Barrios, minuto 67), Rosa Márquez, Oliver; Blanco, Kanteh (Andrea Álvarez, minuto 43), Martín-Pozuelo (G. Gili, minuto 67).

Badalona Women: Font; García, Cubedo (Kalu, min. 90+1), Lucía Martínez, Pujadas (Carmona, min. 88); Requena, Llompart, Navarro (Paula Sánchez, min. 46); Uribe, Sheila Guijarro (Mirari, min. 77) , Julve (Hendriks, min. 88).

Goles: 1-0 Kanteh (min. 33), 1-1 Lucía Martínez (min. 49), 2-1 Rosa Márquez (min. 55), 2-2 Guijarro (min. 70), 2-3 Mirari (min. 94), 3-3 Blom (min. 96).

Árbitro: Beatriz Cuesta. Mostró tarjeta amarilla a las locales Alicia, Oliver y Arnáiz, y a las visitantes Requena y Llompart.

Estadio: Estadio Jesús Navas