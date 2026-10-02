"Deco se reunió con mi padre para fichar por el Barcelona, pero estoy muy contento de que no pasara"

El brasileño Gabriel Moscardo, hoy jugador del Espanyol, desvela por qué no firmó por el club azulgrana y acabó recalando poco después en el PSG

Siempre pendiente de las jóvenes promesas internacionales, el FC Barcelona puso sus ojos hace ya tres años en Gabriel Moscardo, hoy jugador del Espanyol. Por entonces, el pivote brasileño ni siquiera había debutado con el primer equipo del Cortinthians. Pero Deco, director deportivo azulgrana, ya le tenía echado el ojo y llegó a avanzar en su fichaje. Fue precisamente su irrupción como profesional, no obstante, lo que hizo que el club paulista disparase sus exigencias económicas y no aterrizara en el Camp Nou, como él mismo ha confesado.

"Cuando estaba en el Sub 20 jugamos una competición aquí en Suiza y mi padre se reunió con Deco y todo. Yo jugaba en el Sub 20 y ahí Corinthians estipuló un precio. Después de empezar a jugar en el primer equipo, las cosas cambiaron. Corinthians se puso duro a la hora de vender, y las cosas no fueron para delante", desveló el centrocampista en el diario Sport.

Pero Gabriel Moscardo no se lamenta de que aquella negociación no llegase a buen puerto. Al contrario, se alegra de haber podido permanecer un año más en su ex equipo para crecer, aunque en enero de 2024, el PSG abonó 20 millones de euros por su pase y lo dejó cedido hasta final de curso. "Yo estoy muy contento de que no pasara, de que no saliera adelante, porque pude jugar más en Corinthians, pude jugar profesionalmente en mi casa y tuve la oportunidad de fichar luego por el París Saint-Germain también. Cuando apareció esa opción, no me lo pensé dos veces y firmé rápidamente", destacó.

Tercera cesión consecutiva dentro del plan del PSG

De momento, a sus 21 años, el futbolista natural de Taubaté, que también fue seguido en su día por el Chelsea, aún no ha jugado ningún partido oficial con el PSG. En su primera campaña se fue cedido al Reims y la pasada al Sporting de Braga, aterrizando este curso en LaLiga dentro del plan trazado por el club francés para su progresión. "La verdad que con Luis Enrique no hablé mucho, hablé más con Luis Campos. Es él quien transmite el mensaje de Luis Enrique. Antes de venir al Espanyol, Luis Enrique le transmitió a Luis Campos que le gustaría que marchase cedido a otro equipo en una gran Liga. Y Luis Campos me dijo que lo ideal era España. Y ahí apareció Monchi y la oportunidad del Espanyol. Elegí el Espanyol porque Luis Enrique sabía que sería una gran oportunidad en un país con un fútbol muy bueno", explicó sobre una decisión en la que tuvo mucho peso la presencia en la entidad perica del ex director deportivo del Sevilla FC.

El papel clave de Monchi en su llegada al Espanyol

"Con certeza tuvo mucha influencia en mi decisión, es un gran director deportivo. Cuando Monchi contactó conmigo y me enseñó el proyecto del Espanyol, sabía que en un proyecto en el que está él, es un gran proyecto. Y además jugando en una competición competitiva, con grandes equipos, en LaLiga, en Barcelona, que es una ciudad que me parecía muy buena y ahora lo estoy comprobando. A mí, a un brasileño como yo, me gustan ciudades así, con playa, con mar, la comida también es muy buena. Todo eso me ayudó a elegir el Espanyol y estoy muy contento con mi decisión, mis compañeros me ayudan mucho todos los días, Manolo también, el club es muy bueno y estoy muy contento con el nivel de la competición", resaltó.

De momento, Gabriel Moscardó ha participado en cuatro de los siete encuentros ligueros disputados por el Espanyol, dos de ellos como titular, pero confía en asentarse en el once de Manolo González para cumplir su objetivo de regresar a París. "Luis Enrique me dijo que tenía que ser protagonista y jugar más partidos, jugar de titular, tener minutos... Si todo eso pasa, también marcando goles, creo que puedo volver al PSG y también a la Selección de Brasil. Tengo que enfocarme en eso, en jugar de titular y en marcar goles, es lo que tengo que hacer", sentenció.

Con "ganas" de derbi para derrotar al Barça

El brasileño, que un día estuvo cerca de vestir de azulgrana, cree que el cuadro blanquiazul debe aspirar a Europa y ya tiene la mente puesta en el derbi ante el FC Barcelona del próximo mes de enero. "Tengo ganas del derbi. Y además jugando para el Espanyol. De lo que tengo ganas es de jugar y de ganarle al Barça con el Espanyol. Sé que es muy importante para los aficionados, para el club, y el 3 de enero iremos con todo. Podemos ganar, sabemos que tienen un buen equipo, pero nosotros también. Quiero ganar, pero no para decirle a Deco que estaba equivocado al no ficharme, sino por el Espanyol, por los aficionados del Espanyol", concluyó.