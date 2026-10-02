La vuelta a casa de Unai Emery, técnico del Aston Villa: "En el Sevilla me edificaron para ser un ganador"

El vasco regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán para disputar la XV edición del Trofeo Antonio Puerta y, en la previa del Sevilla FC - Aston Villa, ha remarcado la eterna gratitud que siente hacia el club que le enseñó a labrar esa fama mundial de entrenador competitivo que ostenta a día de hoy. Así, admite la nostalgia de aquellos días y se emociona recordando la figura de José Antonio Reyes

Este viernes no es un día cualquiera en el Sevilla FC. Hoy vuelve a casa Unai Emery, el entrenador que consiguió ganar tres años seguidos la UEFA Europa League (2014, 2015 y 2016) y el encargado de sentar al club en el trono que le acredita como Rey de la segunda competición continental, tras las dos que ganó Juande Ramos (2006 y 2007) más los otros dos que llegarían de la mano de Julen Lopetegui (2020) y José Luis Mendilibar (2023). El de Hondarribia regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán como entrenador del Aston Villa para honrar la memoria de Antonio Puerta en la XV edición del trofeo que lleva el nombre de la inolvidable 'Zurda de Diamante'.

En este contexto tan emotivo, Emery ha concedido una entrevista a Diario de Sevilla en la que atribuye al Sevilla FC el mérito de su nominación para ganar el Balón de Oro al mejor entrenador del mundo en 2026. Así, asegura que en el club de Nervión fue donde aprendió a ser "un técnico competitivo, un ganador". Tanto es así, que también agradece a los blanquirrojos los trofeos que luego ha ganado con el Villarreal CF o con el propio Aston Villa.

En su retrospectiva admite sentir nostalgia por la situación actual del club, tan alejada de aquellos días de gloria; demuestra conservar intacto un sentimiento de arraigo que mantendrá de por vida y ha demostrado estar bien empapado de la trágica historia de Puerta. Con Antonio no llegó a coincidir; pero sí recuerda como si hubiese sido ayer el momento en el que su teléfono sonó y recibió la noticia del fatal accidente de tráfico que se llevó de este mundo al simpar José Antonio Reyes.

Unai Emery asegura que todo el éxito de su carrera se lo debe al Sevilla FC

"A mí me nominan al Balón de Oro por ganar cinco veces la Europa League y tres de ellas son con el Sevilla. No valoran sólo lo que he hecho este año con el Aston Villa, sino una trayectoria en la que lo he hecho con grandes equipos pero no con los súper equipos que tienen Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, Liverpool... Lo he hecho con Sevilla, Villarreal y Aston Villa", ha explicado Emery, quien recuerda con mucho cariño aquellas charlas en el vestuario en los días previos a las finales.

"En el vestuario preguntaba quién tenía más títulos. Reyes levantaba la mano y decía 'Si alguno quiere competir de títulos, que hable conmigo'. Además, él me hacía bromas: 'Míster, si quieres ganar un título, ya sabes a quien tienes que poner'. Es verdad que había algo especial. Lo que habían sido con Juande Ramos, el gol de Palop... había una energía especial. Por eso, para mí los tres títulos con el Sevilla son algo único y los que he conseguido luego con Villarreal y Aston Villa son gracias a mis experiencias con el Sevilla. Lo reconozco. En el Sevilla me edificaron para ser un ganador. En el Valencia jugaba Europa League y Champions, pero no conseguía sacar rendimiento. Esas primeras experiencias fueron muy buenas pero donde me consagraron como competidor fue en el Sevilla".

Su momento más duro en Nervión: la llamada tras la muerte de José Antonio Reyes

"Me lo dijo mi amigo Alberto Benito -su director deportivo en la UD Almería-, que lo leyó en la prensa. Entonces me comuniqué con Monchi, que fue quien me dio la noticia. Era un sábado al mediodía. Yo estaba en Madrid porque iba a ver en el Metropolitano la final del Champions entre Tottenham y Liverpool. Al día siguiente fui a Sevilla para el funeral. Bueno, con Reyes tuve una relación muy especial".

"Yo le regañaba como a un hijo y él recibía aquellas regañinas como un hijo. Teníamos una relación bonita. El tener que gestionar a Reyes, conocer a Reyes, saber sacarle rendimiento a Reyes... todo eso me hizo mejor entrenador. Aquí en Sevilla aprendí dos cosas: una, competir en Europa para ganar y, dos, saber gestionar a un jugador como Reyes".

Añoranza por ese gran Sevilla que lleva tres años sin pisar competición europea

"Siento un poco de pena ver esa desunión que hay en el club con gente con la que he vivido momentos muy bonitos. Me gustaría que se unieran y que otra vez se viera un Sevilla unido. Ahora veo con tristeza que el equipo lleve unos años sin competir en Europa, teniendo más dificultades para mantenerse en Primera con holgura... Pero es verdad que Luis García Plaza está haciendo un trabajo muy bueno. En lo deportivo hay una recuperación para que el equipo vuelva a competir y los aficionados se sientan reflejados. Quiero lo mejor para el Sevilla y, entendiendo las circunstancias, trato de no perder mi sentimiento".