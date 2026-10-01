La lista de 23 citados de García Plaza para el Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa de Emery

Llega Fran González, recuperado de las molestias que le obligaron a abandonar la concentración de la selección española sub 21, pero no los renqueantes Stassin y Vargas, mientras que el míster madrileño, sin los cinco internacionales, recurre al Sevilla Atlético para completar la nómina

El entrenador del Sevilla FC ha ofrecido en la tarde de este jueves la convocatoria de 23 jugadores para la XV Edición del Trofeo Antonio Puerta, que enfrentará este viernes 2 de octubre a partir de las 20:30 horas al conjunto nervionense con el Aston Villa de su ex preparador Unai Emery. Sin los cinco internacionales que siguen concentrados con sus respectivos combinados, Luis García Plaza no podrá contar aún con los renqueantes Rubén Vargas y Lucas Stassin, aunque sí con el meta Fran González, que tuvo que dejar el 'stage' de la selección española sub 21 por unas molestias físicas felizmente solventadas.

El griego Odysseas Vlachodimos, el georgiano Giorgi Kochorashvili, el escocés Robbie Ure, el senegalés Arouna Sangante y el chileno Gabriel Suazo se ausentarán por razones obvias de la cita en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo mismo que Kike Salas, que se recupera de una contusión en una de sus rodillas. Sí está el apartado Fábio Cardoso, que no tiene dorsal al quedarse sin inscribir en LaLiga, pero que tampoco encontró acomodo en otros destinos, por lo que, al menos hasta enero, seguirá vinculado a la disciplina sevillista, a no ser que se decida próximamente una rescisión de contrato.

Será una buena oportunidad para ver el nivel de los menos habituales en este arranque de curso, ya que la quinta plaza en la clasificación de Primera división ha tenido como consecuencia, obviamente, que Luis García Plaza apueste fundamentalmente por un bloque reducido de profesionales. Desde Fábio Cardoso a Julio Díaz, pasando por José Ángel Carmona, Marcao Teixeira, el propio Fran González o 'Peque' Fernández tendrán una oportunidad, compartiendo protagonismo con hasta media docena de hombres en dinámica habitual del filial de Segunda RFEF, que adiestra Diego Galiano con el firme objetivo de recuperar la categoría perdida.

Los reclutados para el choque ante los ingleses

La convocatoria blanquirroja para el Trofeo Antonio Puerta, que le medirá a las 20:30 horas de este viernes 2 de octubre de 2026 al Aston Villa inglés, está conformada por los siguientes 23 futbolistas: los porteros Fran González, Rafa Romero y Loren Luchino; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Julio Díaz, Andrés Castrín, Marcao Teixeira y Fábio Cardoso; los centrocampistas Mario Díaz, Jon Guridi, Youssouf Fofana, Lucien Agoumé, Manu Bueno, Nico Guillén, 'Peque' Fernández, Alfon González, Miguel Sierra, Chidera Ejuke, Manuel Ángel Castillo y Félix Correia, así como los delanteros Isaac Romero e Ibra Sow.