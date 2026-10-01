Lappí alaba a Ramos, recela con Goldman Sachs y explica su proyecto: "Yo no desisto ni me rindo; hay que pensar a lo grande"

El candidato a la compra del paquete mayoritario de acciones de la sociedad nervionense sigue a la expectativa del proceso por si, finalmente, le llega su "oportunidad", recalcando que "el precio" es lo que le "distancia" ahora mismo de tener la posesión de la propiedad o de gestionarla

"Aunque hay un poquito de desinformación, la realidad es que esto se ha puesto en manos de nuestro mayor acreedor. Espero que sea positivo, pero no sabemos qué va a pasar, porque nuestro mayor acreedor, entiendo que como cualquiera, quiere cobrar. Esto es como cuando el banco no paga la hipoteca. Entonces, no sé si el mayor acreedor es la persona que debería estar llevando este tema, este proceso. Goldman Sachs tiene mucho poder. Y yo creo que a lo mejor pone para bien algo de sentido común", apunta Antonio Lappí durante su entrevista con 'Compagio Podcast', que se ha dado a conocer este jueves, tras un pequeño adelanto en la víspera.

"Donde no lleguen, no va a llegar nadie. Ellos van a filtrar a nivel capilar de toda su red, pues van a ir a todos esos perfiles que pueden encajarle el producto que se llama Sevilla FC. Es así, eso es lo que van a hacer. Van a hacer un cuadernillo de venta del Sevilla, que estará hecho, y lo van a poner encima de la mesa de otros fondos o familias que tienen unos capitales que invierten en cosas como ésta, y que lógicamente quieren un retorno, no nos olvidemos. Aquí no viene un hermanito de la Caridad, no va a venir nadie así, eso ya que lo sepamos", añade el empresario del sector de la impresión, que espera no haber dicho su última palabra.

"Ellos (en referencia a Goldman Sachs) van a intentar orientar sobre el precio que quiere el vendedor, y a ver si se acercan. Si no, pues le trasladarán a los máximos accionistas cuál es el precio que han conseguido sobre el valor que le dice el mercado. A partir de ahí, pues volvemos a lo mismo. Tendrán que tener una reunión, habrá lo que se llama un vis a vis para decir cómo ha reaccionado el 'feedback' del mercado. A partir de ahí, tomarán una decisión (los propietarios de los títulos). Empezarán o elegirán, porque no pueden decir que no a todo, pues Goldman está ahí ya".

Su opinión sobre Sergio Ramos

"Hace cosas muy buenas, es un tío magnífico y, además, me sorprendió muchísimo su solvencia, porque lo vi muy bien y, conociéndole, salió adelante. De la finalidad a lo que iba, pero me ha parecido muy bien".

Su 'tercera vía'

"Si en ese proceso hay una oportunidad para Antonio Lappí, su equipo, Fede Quintero y compañía, pues qué ilusionante, ¿no? Que no, pues nosotros estaremos ahí;yo por lo menos estaré ahí para intentar ayudar todo lo que pueda y, si puede ser de otra forma, así lo haremos. Creo que va a haber un periodo de una firma con una 'due diligence' y, posteriormente, creo que hasta el final de temporada no habrá ningún cierre. O, a no ser que el Sevilla FC, nuestro equipo, tenga matemáticamente la salvación en Primera división y, entonces sí, se haga un cierre de la operación".

"Me encantaría que me dieran la oportunidad. Lo único que me distancia en estos momentos de poder adquirir, o poder estar dentro del equipo gestor, o gestionar, o tener la propiedad, es el precio, que no está en la razón, pero así están todos. Todo el que ha llegado, desde los grandes fondos, ha dado un precio que no es acorde. Creo que es muy importante por nuestra cultura que esto se quede aquí. Hemos entrado en una espiral viciosa, que parece que no encontramos una salida. El aficionado ve que esto se le va de las manos y, además, no puede hacer nada. El accionista minoritario tampoco puede hacer nada".

"Yo mismo, que, aunque tenga algo más, estoy igual. Si la persona no te quiere vender, porque entiende que otro va a llegar y le va a pagar lo que necesita, pues no podemos hacer nada. El problema está en que el tiempo dirá si alguien se ha equivocado aquí. Yo espero que acierten, de verdad, y que, si viene alguien que de verdad le duela esto un poquito o que pueda, que haga su buena gestión y su retorno de capital. Lo que le haga falta, que no desilusione. A mí me encantaría tener esa oportunidad y yo no desisto ni me rindo, porque creo que a lo mejor todo esto puede cambiar, como muchas veces cambian las operaciones".

"Ojalá que la 'tercera vía' sea famosa. Sí, ése es el nombre que me pusieron, que de verdad me ha dado la cara. De verdad que sí. Además, cuando viajo por ahí fuera, incluso fuera de España, me llama la atención la gente, que tiene mucha simpatía también al Sevilla FC. Y, bueno, yo siempre que voy a cualquier partido internacional, me siento muy orgulloso, de verdad, de ser sevillista y llevarlo a gala".

777 Partners

"Los 'Americanos' tenían problemas y entraron en una situación de quiebra. Ahora es la aseguradora la que ostenta la gestión de ese paquete, junto con otros paquetes del grupo. Yo hago mi primer intento y acercamiento, y contacto con una persona en Chicago, donde hago una oferta formal por ese paquete. Esa persona me dice posteriormente que no pueden tomar las decisiones porque están en un proceso que ha sido público y notorio de que hay unas participaciones que están pignoradas por un oligarca o no sé quién, que es ruso y que no pertenece a nada de esto".

Su proyecto

"Deportivamente, de momento, pondría al que yo entienda que puede ser mejor director deportivo, porque no me quiero llevar por el corazón, más bien por mi cabeza. Todos tenemos un entrenador, todos tenemos una alineación, a todos nos gusta y habrá que poner en equilibrio lo que podemos, lo que queremos y, después, lo primero, hacer un plan estratégico. ¿A dónde queremos llegar? Y pensar a lo grande, porque, si pensamos nada más en recortar para no tener gastos, para nada. Y así todo, ¿doy pérdidas? Pues entonces mal lo llevo, osea, tenemos que pensar a lo grande, como se pensó en aquella fecha, a lo grande. Pero, cuando digo a lo grande, a lo grande, no en lo que estamos aquí".

Objetivos ambiciosos

"Nosotros, lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido por algo. El Sevilla tiene que estar en el 'Top 10'; el Sevilla llegó a ser durante dos años seguidos el mejor club del Mundo. El Sevilla durante años ha conseguido cosas muy grandes. Digamos que ha habido un error, como digo, de todo el mundo, porque aquí no hay un culpable. Esto es una concatenación de problemas, de responsabilidad y sobre todo, no sé si de inconsciencia o desconocimiento, la verdad, pero son todos; todo el mundo tiene la culpa y no la tiene uno".

"El Sevilla... algunas veces, me da hasta pena de lo mediocres que somos, sin ambición, y que estemos en una empresa que está recortando gastos y con el freno de mano echado. Esto no anda para adelante, así no anda. Yo de verdad pienso que haríamos grandes cosas. Porque, a lo mejor, no llego, pero me voy a quedar cerca, un poquito más abajo. Ahora, si yo pienso nada más que en mantenerme, pues sólo voy a luchar por quedarme en Primera. Totalmente. Sí, mi objetivo es erradicar eso".

Sus socios

"Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tendría que hacer y yo sé con quién tengo que ir. Yo tengo nombres y apellidos, de verdad, os quedaríais sorprendidísimos, de gente de primer nivel, serios, con un 'background' espectacular, empresarial, sevillistas, gente que conoce la cultura, que la viven, que la procesan de verdad, y con una reputación intachable. Y con un currículum inmejorable. Somos capaces de reunir ese talento de gente, sevillista además, que algunos podemos recuperar y volverlos a traer desde fuera aquí, nuevamente, a trabajar bajo ese plan estratégico. Y que, de alguna forma, podamos entre todos dar las herramientas al club para crecer; a mí me ilusiona, claro que me ilusiona. Nosotros no vamos a inventar nada; si algo vamos a hacer es estar entre los mejores, llevarnos el conocimiento que pueda haber de ésos que hacen bien las cosas y, a partir de ahí, aplicarnos nuestra cultura y nuestro conocimiento; tenemos herramientas para ello".