Antonio Lappí siente "pena" por "lo mediocre" que es el Sevilla y avisa: "Si me dan la oportunidad, no la voy a desaprovechar"

El empresario editorial lamenta la obligada rebaja de "la ambición" nervionense por cuestiones monetarias, recela de los movimientos entre bambalinas (especialmente con "un oligarca ruso" de por medio) y tiene claro "lo que tendría que hacer y con quién tendría que ir" de concretarse su desembarco

Lleva más de un año encabezando lo que en el entorno mediático del Sevilla FC se ha llamado la 'tercera vía', aunque, salvo alguna comparecencia aislada, la última reseñada a mediados de diciembre de 2025 a la salida de la junta general de accionistas de la entidad, Antonio Lappí ha mantenido un perfil bajo, especialmente desde que Sergio Ramos acaparó la primavera siguiente los focos y su propuesta, que llegó a cifrar públicamente en más de 320 millones de euros, quedó relegada al último lugar entre los teóricos postores por el paquete mayoritario de acciones de la sociedad.

Incluso, se llegó a especular con una alianza con el todavía central camero para hacerse con el bastón de mando, aunque esa 'cuarta vía' tampoco ha prosperado. Este jueves el empresario editorial y del sector de la impresión se explaya en 'Compagio Podcast', si bien 'Zona Mixta' ha difundido algunos cortes de la charla en los que ya hay más de un titular. Empezando por su valoración del momento actual de la institución, con un primer equipo que ocupa un sorprendente y meritorio quinto puesto en la clasificación de LaLiga, aunque el margen de maniobra en los despachos sigue siendo bastante reducido.

Pérdida de expectativas y objetivos

"Yo pienso que el Sevilla FC... Algunas veces me da hasta pena de lo mediocres que somos en lo que se refiere a la ambición. Están recortando gastos. Esto no anda para adelante, así no anda. A mí, si me dan la oportunidad, créeme que no la voy a desaprovechar. Yo sé lo que tendría que hacer. Y yo sé con quién tengo que ir. Yo tengo nombre y apellidos", aclara Antonio Lappí, del que sí se conoce que iría de la mano con el periodista Fede Quintero, pero poco más del grupo de colaboradores que reuniría, llegado el caso, para su proyecto con mando en plaza en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

A efectos de planificación, continúa viendo el empresario sevillano una manera improductiva de trabajar: "El Real Madrid compra un '9' y hace marketing. Nosotros tenemos que hacer marketing para ver si compramos un '9'". Por último, se refiere al fallido intento de que las familias Del Nido, Castro, Carrión, Guijarro y Alés abandonen la entidad blanquirroja: "Me sorprende todo lo que está pasando. Donde no hay oferta, donde el precio y el valor no se encuentran, pero sí hay unas participaciones que están pignoradas por un oligarca o no sé quién, que es ruso y que no pertenece a nada de esto".