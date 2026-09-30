García Plaza valora a Del Nido Carrasco, admite sus ganas de derbi y aclara los objetivos: "Todo el mundo que ha construido este Sevilla tiene su parte de culpa"

El preparador sevillista destaca que su experiencia hasta ahora con el presidente ha resultado positiva, a la par que alaba el trabajo de José Ignacio Navarro, no esconde su deseo de disputar el duelo cainita y se muestra realista con las metas de este proyecto

Nunca ha escondido Luis García Plaza que el Sevilla "es el mayor reto de su carrera" y jamás había vivido algo tan intenso como la recta final del curso pasado en busca de la salvación, por lo que anda con pies de plomo a la hora de poner objetivos una vez que el equipo ha superado las expectativas en el inicio.

Así, en la extensa entrevista concedida este mediodía, en la que no dejó nada sin responder en un amplio repaso de la actualidad sevillista, no quiso hablar de posiciones finales ni de lo que puede ocurrir a la conclusión de LaLiga, consciente de que todo puede dar un vuelco si los resultados no acompañan.

Competir, la única meta que poner ahora García Plaza

"No podemos permitir ahora hablar de posiciones ahora, ni del quinto puesto, ni de octavo, ni ningún otro, porque no se sabe lo que puede pasar. Nuestro objetivo ahora mismo es competir. La idea es dar el máximo cada partido, cuando queden diez jornadas, veremos a lo que podemos aspirar. Esto está muy igualado, puede haber una mala racha. Ahora mismo pierdes dos partidos y te pones el 14. Lo único que pensamos es competir al máximo", asegura García Plaza que le resta importancia, que no mérito y valor moral, a la posición actual, dentro de puestos europeos.

Dentro de los responsables del buen arranque nervionense, García Plaza señala el trabajo realizado por José Ignacio Navarro con su remodelación de la plantilla. "Lo que más destaco es el hambre que tiene. Todos echamos muchas horas y él ha trabajado mucho este verano", apuntó Plaza, que respalda la política de salidas llevada a cabo por el director deportivo. "Todos queremos hacer el mejor Sevilla posible. Hemos gastado parte de nuestro presupuesto en jugadores que tenían un año de contrato y coincidíamos que había que hacerlo".

García Plaza respalda el trabajo de Del Nido Carrasco... y de Antonio Cordón

El entrenador sevillista también resaltó el papel desempeñado por el presidente, José María del Nido Carrasco, que siempre ha estado en el punto de mira y que cuenta con el respaldo del entrenador nervionense, al igual que exsevillista Antonio Cordón.

"Yo solo puedo hablar del presidente en función de mi experiencia con él desde que llegué y en estos meses. Cuando me llaman, era un momento crítico y el apoyo de Cordón en esos momentos y del presidente fue muy bueno y crucial. Antonio nos dio mucha tranquilidad, fue un hombre que a mi me dio mucha confianza, y el presidente estaba muy del día a día perfectamente. Todo el mundo que ha construido este Sevilla tiene su parte de culpa", indicó García Plaza.

Con muchas ganas de derbi: "Ojalá lo viva"

También se le cuestionó en Canal Sur Radio por el derbi y, aunque todavía queda mucho, García Plaza reconoce que está deseando jugador. "De eso tengo muchas ganas. Tiene que ser la hostia. Si pierdo, será duro, si gano, será bonito. Es un aliciente muy grande, y quiero vivirlo. Desde fuera, es un partido muy bonito, la pasión que se ve en ese partido, y la verdad es que todos soñamos con vivirlo. Ojalá lo viva y lo ganemos", apuntó.