Robbie Ure, delantero del Sevilla, prolonga su sequía en su segunda partido con Escocia

El delantero sevillista partió como suplente y disputó media hora con Escocia, pero tampoco marcó y ya suma diez partidos sin ver portería, pues no marca desde el 26 de julio

Robbie Ure sigue sin romper su sequía anotadora desde que aterrizó en Nervión después de su prolífica producción en el fútbol sueco con el Sirius, pues tampoco ha logrado este martes ver puerta en su segundo partido como internacional con Escocia.

Debutó contra Eslovaquia el pasado sábado y lo hizo como titular, pero la suerte no le acompaño, pues su sacrificio y buen trabajo arriba se topó con el palo en su mejor oportunidad durante el choque.

Esta noche se le presentaba otra oportunidad, esta vez en casa contra Suiza, si bien en esta ocasión, Sebastian Pocognoli, seleccionador escocés, decidió dejarlo en el banquillo para partir en ataque con Bowie y McBurnie en un partido que se complicó sobremanera para los locales con la expulsión tempranera de Hendry en el minuto 11 y el gol inmediatamente después de los helvéticos, obra de Ricardo Rodríguez.

Ure partió de suplente y jugó algo más de media hora

A pesar de la inferioridad, los escoceses llegaron el descanso metidos en el choque, pero en la reanudación Suiza amplió ventaja en el 55' por medio de Elvedi. Fue entonces cuando reaccionó Pocognoli y decidió dar entrada a Ure, que ingresó en el terreno de juego en el 58' en una tesitura muy complicada.

El delantero sevillista estuvo algo más de media hora sobre el campo, pero la reacción no llegó y Suiza sentenció con una tercera diana por medio de Amdouni en el 82. Por ende, a pesar de que se vació en el terreno de juego, Ure amplió su racha de encuentros sin ver puerta.

Ure suma diez partidos sin marcar

En total, Robbie Ure acumula diez partidos sin marcar, uno con el Sirius, siete con el Sevilla y dos con la selección de Escocia, y un total de 515 minutos con la pólvora mojada, lo que obviamente preocupa tanto en Nervión como al propio punta de 22 años.

Así las cosas, el último gol oficial lo marcó en el Sirius de la liga sueca el 26 de julio contra el Goteborg como colofón a una racha extraordinaria. Justo antes de confirmarse su fichaje por los nervionenses, no marcó en su último partido en el Sirius contra el Halmstads.

Confianza plena en Nervión y dos oportunidades más con Escocia

No obstante, García Plaza y los rectores nervionenses entienden la complicación de adaptarse a un fútbol tan diferente, valorar sun trabajo y mantienen plena confianza en el escocés, sobre todo después de las buenas sensaciones que dejó ante el Barça pese a no marcar.

En Escocia todavía le quedan dos oportunidades más para convertir su primer gol como internacional, en los choques ante Irlanda del Norte y Eslovenia, mientras que a la vuelta del parón podría repetir como titular ante el Levante, ya dependiendo del estado de Stassin.

Sangante, otra vez sin minutos con Senegal

Por su parte, Arouna Sangante tampoco tuvo minutos con Senegal en el partido que enfrentó a su selección con Etiopía, que se resolvió con victoria senegalesa por 0-1.