Aprendizaje intensivo para Robbie Ure, delantero del Sevilla: "Estoy deseando que llegue el martes"

Al joven delantero se le sigue resistiendo el gol que merece su buen trabajo y el poste le dejó sin la rúbrica perfecta para su debut como internacional absoluto con la selección de Escocia. Aun así, asegura haber "disfrutado de cada minuto" en Eslovaquia, considera que ha sido "una gran experiencia" y está deseando repetir en su Glasgow natal

El debut como internacional absoluto de Robbie Ure, delantero del Sevilla FC, fue por la puerta grande y sólo le faltó la guinda del gol. El futbolista de 22 años había sido convocado por primera vez y el seleccionador de Escocia, Sebastian Pocognoli, quiso que su debut fuese acompañado de la titularidad en la visita a Eslovaquia. Con el icónico '10' a su espalda, se mostró batallador y muy activo; pero el poste de la portería le dejó sin ese ansiado tanto que también se le está resistiendo más de lo esperado como nervionense. A pesar de todo, el balance del espigado ariete con el 'Tartan Army' no puede ser más positivo.

El gran día de Robbie Ure: debuta con la selección absoluta de Escocia como titular

"He disfrutado de cada minuto. Ha sido una gran experiencia para mí y creo que he aprendido mucho de ello", manifestaba Robbie Ure ante las cámaras de la federación escocesa de fútbol desde la zona mixta del Stadion Stozice de Bratislava, donde Eslovaquia y Escocia firmaron un empate sin goles (0-0) en el choque correspondiente a la primera jornada en la Liga B de la UEFA Nations League. Merecieron más los británicos. Lo evitaron ese disparo al poste del jugador del Sevilla FC y una gran ristra de paradas de Jan Oblak (Atlético de Madrid); especialmente ante Billy Gilmour, Oliver Mcburnie y Kieron Bowie.

"Obviamente fue un partido de altísimo nivel y creo que tuvimos mala suerte al final por no poder llevarnos los tres puntos. En la primera parte sufrimos juntos, pero creo que fuimos creciendo en el partido. Creo que controlamos muy bien el juego durante la segunda mitad, tuvimos muchas ocasiones y probablemente deberíamos haber conseguido los tres puntos", añadió el delantero nervionense, cuyo papel como internacional se reducía a un puñado de partidos entre la sub 19 y la sub 21.

La confianza de Sebastian Pocognoli, el apoyo de su familia y una cita muy especial en Glasgow

"Estaba muy emocionado, obviamente, cuando me enteré (de que salía en el once inicial). Sé que juego con grandes futbolistas en todo el campo, así que eso me dio confianza. También me dio confianza la decisión de Sebastien Pocognoli de ponerme de titular, así que estaba muy ilusionado por jugar este partido", analizó después de un encuentro en el que sumó 67 minutos antes de ser sustituido por Bowie. El próximo martes, Escocia recibe a Suiza en el Hampden Park de Glasgow, su ciudad natal.

"Toda mi familia estaba viendo el partido. Estoy seguro de que están muy orgullosos. Todos estarán con nosotros el martes, así que me hace mucha ilusión verlos", manifestó, antes de volver a expresar públicamente su gratitud hacia Pocognoli: "Me da mucha confianza y seguridad que haya decidido ponerme de titular. Siento que tenemos una buena relación y le agradezco la titularidad. Tengo que seguir demostrando mi valía cada día en los entrenamientos y ya veremos qué pasa el martes. Ahora tenemos que volver a casa, recuperar fuerzas y prepararnos bien; pero sí, estoy deseando que llegue el martes y ojalá pueda jugar en Hampden".