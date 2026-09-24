La agenda de los internacionales del Sevilla en Europa, África y América

Hasta seis jugadores de la plantilla nervionense se han marchado con sus respectivas selecciones y afrontarán diversos compromisos oficiales y amistosos durante este largo parón

Como siempre que llega un parón, los clubes cruzan los dedos para ver a sus jugadores regresar sanos y salvo. Una suplica que en este caso se multiplica debido a la mayor extensión del presente receso liguero, que hará que la competición doméstica no regrese hasta dentro de más de dos semanas. Mientras tanto, en el Sevilla FC permanecen muy atentos a los seis futbolistas del platel que han hecho las maletas para incorporarse a sus diferentes selecciones y que, por tanto, no podrán trabajar durante todo este periodo a las órdenes de Luis García Plaza.

Tres sevillistas en el arranque de la Nations League: Vlachodimos, Kochorashvili y Robiie Ure

Así, en Europa son tres los internacionales nervionenses que tomarán parte en los primeros encuentros la UEFA Nations League 26/27, comenzando por el griego Odysseas Vlachodimos, que entrara en acción este jueves, a las 20.45 horas, en el Stadion Rajko Mitić de Belgrado ante Serbia, en la jornada inaugural del grupo 1 de la Liga A. Tras ello, el cancerbero alemán de nacimiento, fijo en la meta sevillista e importante también en la selección de Grecia, afrontará otro tres choques oficiales: ante Alemania el domingo 27 de septiembre, a las 20:45 horas en el WWK Arena de Augsburgo; en casa frente a Países Bajos el jueves 1 de octubre, a la misma hora en el Estadio Toumba de Salónica; y de nuevo en el mismo escenario contra Alemania el domingo 4 de octubre, igualmente a las 20:45 h.

Por su parte, Kochorashvili se estrenará mañana viernes con Georgia, que recibirá a Irlanda del Norte en el Boris Paichadze Dinamo Arena a las 18.00 horas, dentro del grupo 2 de la Liga B. El mismo recinto de la ciudad de Tbilisi acogerá también el siguiente duelo ante Ucrania, el lunes 28 en el mismo horario, mientras que luego, el combinado del que forma parte el centrocampista sevillista tendrá que visitar a Hungría en el Púskas Arena de Budapest el viernes 2 de octubre a las 20.45 horas. Para cerrar el parón, Georgia devolverá la visita Irlanda del Norte el lunes 5 también a las 20;45 horas, en el Windsor Park de Belfast.

Como el ex del Sporting de Portugal, también ha hecho las maletas otro de los fichajes del pasado verano, el escocés Robbie Ure, que se estrena además como internacional absoluto. El delantero aguardara la oportunidad en alguno de los cuatros encuentros de Escocia, que no debutará en el grupo 1 de la Liga B de la Nations League hasta el sábado 26, cuando visitará a Eslovenia en en el Stadion Stožice de Liubliana a las 15:00 horas. Tras dicha cita, tres más: en casa ante Suiza el martes 29, en Hampden Park a las 20;45 horas; como visitante contra Macedonia del Norte el sábado 3 de octubre, en el National Arena Toshe Proeski de Skopje a las 20:45 h; y de nuevo como local en Glasgow contra Eslovenia el martes 6 a la misma hora, ya en la cuarta jornada.

Fran González busca el billete para la Eurocopa sub 21

Por otro lado, el meta Fran González, llamado a filas por De la Fuente para ejercitarse con la selección absoluta, ha sido citado para los últimos tres partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa sub 21 de Albania y Serbia 2027, pudiendo sellar el pase España si vence este viernes a domicilio a Finlandia, a las 17.30 horas en el Tammelan Stadion de Tampere. En cualquier caso, la 'Rojita' tendrá dos nuevas oportunidades para conseguir su objetivo: el jueves 1 ante San Marino en Serravalle, a las 20:15 horas; y el martes 6 frente a Rumanía en el Municipal de Can Misses (Ibiza) a las 19:00 horas.

Sangante, de vuelta con Senegal

En África, por su parte, arranca tramboén la fase de clasificación para la Copa de África 2027, que tendrá lugar en Kenia, Tanzania y Uganda. Con vistas a dicho torneo, Arouna Sangante vuelve a la la selección de Senegal para afrontar dos partidos a domicilio: ante Mozambique mañana viernes, a las 15.00 horas en el Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo; y contra Etiopía el martes 29, a la misma hora en el Bahir Dar Stadium. Además, deberá viajar a Francia para disputar un amistoso contra Comoras en el Vélodrome de Marsella , el domingo 4 a las 15:00 horas.

Tres amistosos para Gabriel Suazo

Y para finalizar, al otro lado del charco, Gabriel Suazo ha viajado para jugar otros tres amistosos con Chile ante los organizadores del último Mundial. Así, en la madrugada del sábado al domingo -1.00 horas de España-, se mediará a Canadá en el BMO Field Stadium de Toronto; a Estados Unidos tres días más tarde en el Citypark Stadium de St. Louis (Misuri), y a México en la madrugada del miércoles 7 en Los Ángeles (California).