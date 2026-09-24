"Kike Salas conmigo no jugaba"

Jesús Galván, quien fuera entrenador del Sevilla Atlético, es uno de los hombres que más conoce la cantera del Sevilla FC; recuerda con cariño cuando entrenó a Kike Salas en cadetes de la cantera sevillista. Por aquel entonces, el de Morón de la Frontera no estaba desarrollado físicamente y no jugaba con el técnico que hoy dirige al Recreativo de Huelva

Jesús Galván es uno de esos hombres que conocen bien la cantera del Sevilla. El actual entrenador del Recreativo de Huelva comenzó su trayectoria en los banquillos precisamente del conjunto nervionense, poco después de colgar las botas, y desde entonces ha acompañado el crecimiento de numerosos futbolistas que hoy tienen o han tenido una importante trayectoria en el fútbol profesional. Luis Alberto, Kike Salas, Oso, Castrín, Alberto Flores... son solo algunos de los nombres que aparecen en el recuerdo del técnico sevillano.

En una entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, Galván repasa aquellos primeros años en la cantera sevillista, recuerda a algunos de los talentos que tuvo a sus órdenes y analiza una de las grandes cuestiones que necesita el club: "Se trata de valentía" para apostar por los jóvenes.

Sus inicios en la carretera de Utrera

Su aventura como entrenador comenzó prácticamente de la mano de Monchi. Galván se retiró en 2008 y, tras ponerse en contacto con el entonces director deportivo sevillista, recibió la oportunidad de incorporarse al cuerpo técnico de Ramón Tejada.

Aquella experiencia sería el inicio de una etapa que le llevaría a trabajar durante varios años en el Sevilla Atlético. Primero como segundo entrenador y posteriormente iniciando una carrera en solitario que le llevaría por diferentes banquillos. "Me encuentro jugadores como Luis Alberto, Rodri, Bernardo Espinosa, David, Alejandro Pérez, Jesús Alfaro, Dani Jiménez, Antonio Luna... Pero sobre todo, los que más recuerdo son Luis Alberto y Rodri porque eran los dos buques insignia", explicó al recordar su primera etapa en el Sevilla FC como entrenador.

Kike Salas, Oso y una generación con futuro

Galván también guarda un recuerdo especial de una generación que terminó dando mucho que hablar en Nervión. Futbolistas como Kike Salas, Oso o Castrín pasaron por sus manos en un Sevilla Atlético que logró ascender y posteriormente mantenerse en una categoría especialmente exigente.

"Tenía una gran plantilla de buenas personas. Eran futbolistas con muchísima ilusión, muchísimas ganas de ser futbolistas. Los Kike Salas, Castrín, Oso, Iker Muñoz, Nico Guillén... todos los que vienen por debajo son futbolistas que saben que están ante una oportunidad única y saben que la tienen que aprovechar", destacó durante la entrevista Jesús Galván.Sobre Kike Salas, además, recuerda unos comienzos muy diferentes a la realidad actual del central sevillista: "Conmigo no jugaba en cadetes. Él pegó el estirón físico con 17, 18 años. Era muy pequeñito y había un futbolista en su posición que ya había madurado físicamente. Después de su desarrollo, la evolución ha sido brutal", relató. Incluso el actual jugador del Sevilla le llegó a decir al técnico utrerano que si no iba convocado a los partidos, se iba a jugar al pádel.

Jesús Galván también habla de Oso, con quien mantiene una relación especial y al que, según reconoce, llevaba tiempo señalándole que podía tener una oportunidad importante. "Yo a Oso llevo insistiéndole desde que cogí el Sevilla Atlético. Le decía que estaba ante una oportunidad única, sobre todo por esa posición que estaba teniendo tantos problemas en el lateral izquierdo con Pedrosa en el primer equipo", explicó. Una lesión muscular que le tuvo varios meses parado frenó aquella temporada, aunque su posterior explosión terminó demostrando el potencial que Galván veía en él.

La oportunidad que no tuvo Alberto Flores

Uno de los nombres que aborda durante las entrevistas es el de Alberto Flores. El guardameta, que este verano salió del Sevilla rumbo al Granada, es para Galván "uno de sus niños", y el técnico considera que el club no le dio la oportunidad que merecía.

"Con Alberto Flores había que ser valiente y yo creo que no hemos sido valientes, tanto en dirección deportiva como entrenadores. Alberto es una apuesta de club, es un niño que lleva en el club desde los 6 años y todos sabemos de su potencial", afirmó el técnico del Recreativo de Huelva.

Galván va un paso más allá y defiende que el canterano necesitaba la posibilidad de equivocarse. "A Alberto Flores había que darle la oportunidad de que se equivocase como nos equivocamos todos. Yo creo que por condiciones, por cualidades, por personalidad, no lo han dejado ser el portero que es", sentenció.