La reflexión de Jesús Galván, técnico del Decano del fútbol español: "El Recreativo, por historia, por masa social, por entidad... Mínimo tiene que estar en Primera RFEF"

Jesús Galván tiene claro dónde debe estar el Recreativo de Huelva. El técnico sevillano afronta su primera temporada al frente del Decano con el objetivo de devolverlo al fútbol profesional y, después de un inicio con algunas dudas, los últimos resultados empiezan a darle la razón al trabajo realizado. En una entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, el entrenador albiazul repasa el proyecto

Jesús Galván afronta su primera temporada al frente del Recreativo de Huelva con un objetivo muy claro: devolver al conjunto onubense al fútbol profesional. El técnico sevillano ha comenzado a ver cómo su equipo se va engrasando después de un inicio con algunas dudas y, tras la última victoria ante el Tamaraceite en Las Palmas, el Decano encara con optimismo las próximas jornadas.

En una entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, el entrenador del Recreativo repasa sus primeros meses al frente del conjunto onubense, explica cómo se ha construido una plantilla en la que ha tenido mucho peso el conocimiento previo de varios futbolistas y reconoce que todavía queda trabajo por delante para alcanzar el nivel que pretende.

El objetivo del Recre y Jesús Galván

Después de un comienzo algo irregular, Galván considera que el equipo empieza a mostrar la identidad que pretende imprimirle. Los resultados, además, están ayudando a que el trabajo diario se afronte con mayor tranquilidad. "Ahora mismo se están dando los resultados. Yo creo que el equipo está engrasándose. Yo creo que todavía nos queda para darle el nivel que queremos, pero los resultados acompañan y eso te da para trabajar mejor, trabajar con más alegría, con más optimismo", explica el técnico.

Galván considera que aquel primer tropiezo fue simplemente un accidente dentro del camino y tiene claro hacia dónde debe dirigirse el Recreativo esta temporada. El objetivo no es otro que el ascenso.

"Yo creo que es ascender, si puede ser, por la vía rápida, que es ser campeón y, si no, a través del play-off. Pero yo creo que el Recreativo, por historia, por masa social, por entidad, mínimo tiene que estar en Primera RFEF y, a partir de ahí, asentarse en Primera RFEF", asegura.

Una exigencia que el técnico asume desde el primer día, consciente de la dimensión del club al que ha llegado. Galván ya sabe lo que significa vestir la camiseta del Decano y ahora afronta el reto desde el banquillo. "Mucho orgullo, mucha responsabilidad porque entrenar a un equipo de la categoría y de la historia del Recreativo... que es el Decano del fútbol español, dice mucho", afirma.

Una plantilla diseñada al "gusto del consumidor"

En la confección del equipo, Galván ha contado con la confianza de la dirección deportiva y también con el conocimiento que tiene de muchos futbolistas por su pasado en el Sevilla. Una circunstancia que ha permitido construir una plantilla que, según explica, ofrece numerosas alternativas.

Hay una cosa que Jesús Galván no negocia: el entrenamiento como punto de partida. "Yo más que de partido a partido, soy de día a día. Soy un entrenador al que le gusta que mis equipos entrenen bien y es lo que intento implementar y transmitir en el día a día. Desde el entrenamiento se consiguen muchas cosas y que el domingo sea una consecuencia de lo que tú has hecho durante la semana".

Recuerdo amargo, pero valioso, de Miranda de Ebro

Su llegada a Huelva se produjo después de una experiencia complicada en el Mirandés, pero Galván entiende aquel paso por el fútbol profesional como un aprendizaje necesario dentro de su carrera.

"Fue una experiencia bonita de saber manejar el fútbol profesional, que al final es entrenar élite y te da para luego mejorar y saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer en un futuro, en otros equipos", apostilló.

Ahora, de vuelta en un club que conoce bien, reconoce que no dudó cuando apareció la oportunidad. Luci, director deportivo y amigo personal, fue clave para que el técnico se incorporara al proyecto: "Soy una persona nerviosa, impaciente en muchos momentos y al final necesito el césped, necesito el verde. No me gusta estar parado. Necesito el contacto con los jugadores, con el cuerpo técnico y, cuando me salió, no lo dudé porque creo que es una buena oportunidad, es una buena plaza y un club de categoría".