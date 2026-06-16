Galván se marcha al Recreativo tras estar "cerca" de entrenar al Sevilla

El ex técnico del Sevilla Atlético, que como él mismo confesó fue una de las opciones barajadas tras la destitución de García Pimienta, ha firmado con el club onubense para la próxima temporada

El Recreativo de Huelva ha anunciado el fichaje de Jesús Galván como entrenador para la próxima temporada. De este modo, el técnico hispalense afronta una nueva aventura en su carrera en los banquillos, íntimamente ligada a un Sevilla FC en el que ha vivido diferentes etapas. La última, esta última campaña, cuando abandonó el Sevilla Atlético ante la llamada del Mirandés, que le dio la oportunidad de estrenarse en Segunda división.

Una fallida aventura en el Mirandés

No le salieron las cosas como esperaba, sin embargo, en Anduva, donde solo fue capaz de ganar un partido de nueve, incluida la eliminación de la Copa del Rey, por lo que fue destituido solo dos meses después de su llegada. En el paro desde entonces, el sevillano se reengancha ahora de la mano de un Recreativo que conoce muy bien, pues en su etapa como futbolista militó en sus filas durante tres temporadas, logrando en la última de ellas el ascenso a Primera división, antes de marcharse al Lleida y colgar allí las botas en 2008.

La trayectoria de Jesús Galván

Antes, Galván se había formado en la cantera del Sevilla FC, con cuyo primer equipo llegó a jugar 35 encuentros, con gol incluido en un derbi, pasando también por el Córdoba, el Villarreal y el Alavés. Fue tras su retirada cuando inició su andadura como entrenador también en Nervión, como asistente de Ramón Tejada en el filial durante tres campañas.

Su andadura en solitario comenzó en el Alcalá, en Tercera división, volviendo tras una campaña a la disciplina blanquirroja para ejercer como técnico de las categorías inferiores durante cuatro años, hasta 2018. Pero hizo de nuevo las maletas para dirigir a Utrera y Gerena, y tras ese paréntesis de cuatro temporadas, regresó en 2022 para hacerse cargo en un primer momento del Cadete A, aunque al curso siguiente dio el salto al Sevilla Atlético tras la salida de Antonio Hidalgo.

De posible relevo de García Pimienta, a impedirlo la normativa con Almeyda

En el filial sevillista cuajó dos buenas temporadas, antes de marcharse con la tercera en marcha, logrando en la primera de ellas el ascenso a Primera RFEF. Era un técnico muy valorado en la casa y por ello su nombre estuvo sobre la mesa el pasado curso para dirigir al primer equipo, como él mismo confesó. "La temporada pasada, cuando la destitución de García Pimienta, sí que se pusieron en contacto conmigo. Hubo conversaciones y reuniones, pero al final el club se decidió por Joaquín Caparrós y yo seguí trabajando en el filial. Ha sido el momento que más cerca estuve de coger el primer equipo", señaló en ABC.

Luego, tras el despido de Matías Almeyda hace solo unos meses, la normativa le impedía en cualquier caso ser una de las opciones barajadas, pues no se permite dirige a tres equipos en una misma temporada, siendo finamente Luis García Plaza el elegido. Pero Galván admitió que le habría encantado dirigir al equipo de su vida: "Es un marrón que estaría encantado de asumir".

Fichado por el también ex sevillista Luci Martín

Ahora, el sevillano tomará las riendas de un histórico que trata de volver al lugar que le corresponde desde la Segunda RFEF. Y como aliado contará con otro ex sevillista como Luci Martín, que ayer mismo fue confirmado como director deportivo del club onubense. En su caso, se trata de la primera vez que ostenta un cargo de dichas características, después de que esta pasada campaña dirigiese en 17 partidos al Sevilla Atlético sin poder salir de la zona de descenso, siendo destituido en el mes de marzo.

El lepero también fue futbolista en el Recreativo, al igual que en la cantera sevillista, y desde 2005 fue la mano derecha de Joaquín Caparrós en todos los equipos por los que ha pasado el utrerano, incluidas sus dos últimas etapas como recurso de urgencia en el Sevilla FC. Su primera experiencia en solitario llegó también en el filial nervionense en la 18/19, y desde el pasado verano formaba parte del Departamento de Metodología y Tecnificación de la entidad blanquirroja.