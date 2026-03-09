El Sevilla destituye a Luci Martín tras la derrota en el derbi y apuesta por la vía interina para el banquillo del filial

Marco García asume el cargo hasta final de temporada y se convertirá en el tercer entrenador que tiene el Sevilla Atlético en esta complicada temporada 2025/2026, en la que se encuentra a 12 puntos de la salvación a falta de sólo 33 por disputar en el Grupo 2 de la Primera Federación

La segunda etapa de Luci Martín al frente del Sevilla Atlético ha durado sólo 16 partidos en los que el filial ha agravado aún más su acuciante situación clasificatoria en el Grupo 2 de la Primera RFEF. El técnico de Lepe se despide con un pobre balance de nueve derrotas, cinco empates y sólo dos victorias que mantinen a los franjirrojos como vicecolistas, empatados a 21 puntos con el Marbella FC (que tiene un partido menos) y a 12 puntos de la salvación a falta de 11 jornadas para el final de la temporada.

El Sevilla FC anuncia la destitución de Luci Martín y anuncia a su sustituto: Marco García, hombre de la casa

"El Sevilla FC, de la mano del propio técnico, ha tomado la decisión de que Luci Martín deje de ser primer entrenador del Sevilla Atlético. Luci, en una segunda etapa, tomó las riendas del filial el pasado 7 de noviembre tras la salida de Jesús Galván", ha comenzado explicando el club nervionense en un comunicado en el que recuerda que el onubense se hizo cargo de segundo equipo después del fichaje por el CD Mirandés de su antecesor -despedido poco después por los burgaleses- y que su salida ha sido consensuada, a pesar de que el pasado domingo aseguraba confiar aún en la salvación tras caer por 3-1 ante el Betis Deportivo en el Derbi Chico.

"De esta forma, el hasta ahora entrenador del División Cadete, Marco García, será quien tome las riendas del conjunto franjirrojo hasta final de temporada. García dirigió la pasada campaña al Liga Nacional Juvenil, con el que se proclamó campeón de liga. Esta temporada, tras 23 jornadas, marchaba como líder destacado con el Cadete A", explica la nota publicada por los medios de comunicación del Sevilla FC, que ha optado por la vía interina para acabar la 2025/2026 de la mejor manera posible.

Hace tiempo que se especula con Javi Martínez, que está al frente del primer equipo durante la sanción de siete encuentros que pesa sobre su jefe Matías Almeyda, como el hombre idóneo para empezar un nuevo proyecto a partir del próximo verano. No obstante, lo primero ahora mismo es centrarse en agotar todos los cartuchos posibles para soñar con la permanencia en estas últimas 11 jornadas.

Luciano Martín Toscano (Lepe, Huelva, 17/08/1972) lleva años siendo la sempiterna mano derecha de Joaquín Caparrós y llevaba en el Sevilla FC desde el pasado mes de abril de 2025, cuando el utrerano se hizo cargo del banquillo del primer equipo de manera interina tras el despido de Xavier García Pimienta. Al igual que su 'jefe' se quedó como actual presidente de honor de la entidad, Luci tampoco se marchó y se integró en el Departamento de Metodología y Tecnificación de la cantera hasta convertirse por segunda vez en técnico del filial. Ya había ostentado el cargo en la 18/19, cuando acabó en décima posición en el Grupo 4 de la ya extinta Segunda B.

El calendario del Sevilla Atlético en el Grupo 2 de la Primera RFEF

El Sevilla Atlético no conoce el triunfo en lo que va de 2026. Su última victoria fue el 2-1 ante el Atlético Sanluqueño del pasado 21 de diciembre, remontando con dos goles en el tiempo añadido, y desde entonces acumula 10 jornadas ligueras con un pobre balance de 3 puntos de los últimos 30 en juego (tres empates y siete derrotas). Está muy difícil, pero en el próximo mes afrontara varios choques antes rivales directos en los que puede ganar vida o quedar sentenciado.