Las polémicas confesiones del 'Chimy' Ávila: "Me ha pasado muchas veces y me arrepiento"

El todavía atacante verdiblanco defiende a Andrada en su agresión a Pulido, al que acusa, pese a ser compañeros, de provocarle intencionadamente una lesión, mientras que entona el 'mea culpa' de algunas reacciones desmesuradas, como su entradón a Nico Williams

Le queda un año más contrato con el Real Betis que no va a cumplir. Recientemente, en la planta noble del Estadio de La Cartuja decidieron activar una cláusula de su contrato que, a cambio de 50.000 euros, lo daba por zanjado anticipadamente. Solamente resta la oficialidad para que el rosarino se convierta en agente libre. Mientras tanto, disfruta de sus vacaciones y sacó tiempo para charlar con el streamer paraguayo afincado en España Rober Alfonzo, que eligió unos clips bastante polémicos de la conversación para su canal de Kick en los que el ex del CA Osasuna se refería a la violencia en el fútbol.

Disculpa con Nico Williams cuatro años después

Cuestionado por la agresión de Esteban Andrada a Jorge Pulido en el último derbi aragonés de la presente campaña en Segunda división, a Ezequiel Ávila le vino a la memoria una acción que, cuatro años después, no se le va de la cabeza. A su manera, el hispano-argentino pidió perdón por un entradón el 3 de enero de 2022 durante un CA Osasuna 1-3 Athletic Club completamente decidido, ya que se jugaba el alargue y el marcador iba 1-3 para los vizcaínos.

"Es muy complicado opinar, porque uno no sabe la situación exacta de lo que ha pasado ahí. Uno no puede opinar sobre el impulso de otra persona. A mí me ha pasado muchas veces, que he reaccionado muy mal y me arrepiento, aunque no llegó a ese extremo, y me han expulsado. Una entrada de la que me voy a arrepentir siempre es la que hice a Nico Williams en un Osasuna-Bilbao (sic). Si le pillo, le arruino la carrera", admitía con cierta pesadumbre el '9' heliopolitano.

Señala a Jorge Pulido: "Se me tiró con la intención de hacerme daño"

Volviendo al asunto por el que le preguntaron inicialmente, 'Chimy' Ávila se puso de parte de Esteban Andrada, aunque su compañero fue Jorge Pulido: "Yo conozco a Pulido y sé que, cuando quiere... Mi hermano jugó con Andrada y yo jugué con Pulido en la SD Huesca. Aun así, me rompió el menisco de una patada. Yo estaba en el Real Betis y jugamos la Copa del Rey contra ellos. En un balón largo, yo me iba contra el portero y se me tiró al costado con mala intención para hacerme daño y me rompió el menisco. Conociendo las dos partes, sé que Andrada es muy buena persona, y no porque sea argentino y haya jugado con mi hermano".

La realidad es que el rosarino, que saltó en el descanso de ese encuentro al que alude del 4 de enero de 2025 en sustitución de Sergi Altimira, terminó el mismo, con dolor pero disputando esos segundos cuarenta y cinco minutos. En la polémica acción, salta para evitar la entrada y cae mal, resintiéndose de unas molestias de rodilla que le habían impedido actuar previamente en LaLiga ante el Rayo Vallecano y que le tuvieron en el dique seco ya hasta mediados de febrero.

La respuesta de Pulido, conciliadora

El aludido Jorge Pulido no se ha tomado mal las insinuaciones del 'Chimy' Ávila. Antes al contrario, el central de la SD Huesca colgaba en su perfil personal de Instagram una 'story' con sus recuerdos de un abrazo de gol del 9 de febrero de 2019, donde se le ve acudiendo a felicitar al delantero por su doblete en Montilivi ante el Girona FC. Con corazones y la abreviatura TBT, se ve que el señalado no quiere añadir más leña al fuego mediático desatado por las reflexiones de su antiguo compañero.