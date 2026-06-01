El 'Chimy' Ávila, posible recambio de Alejo Véliz, que se marcha de Rosario Central

El Bahía brasileño ha comprado al Tottenham el pase del ariete santafesino por diez millones de dólares tras su aceptable campaña de vuelta a casa; su vacante en la delantera 'canalla' podría ser para el aún verdiblanco, que queda libre

Nunca ha jugado el 'Chimy' Ávila en el equipo de su ciudad natal del que es hincha, como toda su familia, Rosario Central. Pasó por los escalafones inferiores de Boca Juniors y Tiro Federal (también rosarino) antes de hacer carrera en San Lorenzo de Almagro, desde donde dio el salto a Europa en 2017 para jugar, primero, en la SD Huesca y, luego, en CA Osasuna y Real Betis, que este mes activará una cláusula en su contrato para romperlo un año antes a cambio de una penalización mínima (50.000 euros).

Como ha hecho con Ángel di María, en Gigante de Arroyito sueñan con repatriar a Giovani Lo Celso, que sí vistió la auriazul, y reunir a Luis Ezequiel con su hermano pequeño Gastón, que ya defiende sus colores como central. Hasta ahora, en La Cartuja exigían una compensación que, al menos, les permitiera cubrir la amortización pendiente de su contratación, que rondó finalmente los seis millones de euros (contando en especie con parte del pase de Raúl García de Haro), pero el 'Comandante' se ha puesto a tiro de una forma definitiva.

Luis Ezequiel Ávila por Alejo Véliz

La posible llegada del 'Chimy' Ávila, que tenía alguna oferta de Ligas emergentes de Europa y Oriente Medio, permitiría a Rosario Central suplir con un ex bético a un ex sevillista. Y es que Alejo Véliz, que pasó sin pena ni gloria por Nervión en la segunda vuelta de la 23/24 (jugó apenas media hora, repartida en seis partidos, sin participar en ningún tanto) y que rindió algo más en el RCD Espanyol durante la 24/25 (un gol nada más en 27 citas, pero con 1.123 minutos), ha completado una aceptable campaña 25/26 con los 'canallas', que lo vendieron hace tres años al Tottenham por 15 millones de euros y le han hecho el rodaje para recuperar gran parte de esa inversión.

Con seis goles en 24 partidos, el punta santafesino ha convencido de pleno al Esporte Clube Bahía brasileño, donde coincidirá con el ex bético Willian José, para pagar 10 millones de dólares a los 'Spurs' por sus derechos, con lo que el artillero se despedía emocionado esta semana de los que han sido sus seguidores por segunda vez, tras ingresar en 2021 en el filial rosarino procedente del Club Unión Deportiva y Cultural, formándose antes en el Club Social y Deportivo Gödeken.