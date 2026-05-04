El as en la manga del Betis para ganar el pulso en la salida de Chimy Ávila

El argentino firmó hasta 2027 y nunca ha dado facilidades para marcharse, pero el club verdiblanco, que desea colocarlo desde hace tiempo, tendría la posibilidad de rescindir de forma unilateral su contrato una temporada antes

Las estadísticas y predicciones de la Inteligencia Artificial dan al Real Betis como indiscutible favorito para acabar la temporada en la quinta plaza de LaLiga, pudiendo confirmarse ya esta misma semana que dicha posición tenga como premio gordo un billete de Champions. Nadie en La Cartuja quiere vender la piel de oso antes de cazarlo. Pero las posibilidad de volver a competir con los más grandes del continente son muy elevadas y el propio Manuel Pellegrini ya ha avisado que ese logró obligará a mantener "largas conversaciones" con el club para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible.

Remodelar la delantera, prioridad en el Rea Betis

Una de las grandes prioridad, en este sentido, pasa por reforzar la delantera. Para ello, ya se cuenta con el adiós de Cédric Bakambu, que acaba contrato en junio y no renovará. Pero puede haber también una sorpresa con Chimy Ávila, que podría seguir el mismo camino que su compañero sin necesidad de negociar nada ni tener que convencerlo, algo que no ha sido posible en los últimos mercados pese al interés del club verdiblanco por encontrarle una salida.

Según informa Radio Sevilla, la entidad presidida por Ángel Haro se había guardado un importante as bajo la mano cuando fichó al delantero argentino procedente de Osasuna en la ventana invernal de la 23/24. Firmó entonces el rosarino por tres campañas y media, hasta 2027. Pero la citada fuente indica que existe una relevante letra pequeña en el contrato. Una cláusula que permitiría al Real Betis rescindir de forma unilateral esa última temporada, quedando de ese modo libre a la conclusión del presente curso.

El insistente deseo de Chimy Ávila de acabar su contrato

Ese posible adiós anticipado del Chimy Ávila contrastaría, no obstante, con el deseo que él mismo expresó el pasado mes de febrero, cuando insistió en su deseo de quedarse para triunfar de verdiblanco. "Mi decisión siempre fue terminar mi contrato con el Betis. Nunca se me cruzó por la cabeza el querer salir. Mi contrato tiene una fecha y se respetará la fecha esa, porque yo quiero estar en el Betis", señaló en una entrevista concedida a Mundo Betis.

El deseo del club heliopolitano, por contra, es completamente opuesto al de su atacante, que no ha logrado responder a las expectativas y siempre ha tenido un rol secundario desde su llegada, estando e la rampa de salida casi desde el primer mercado posterior a su fichaje, cuando se interesaron por él en Brasil, Grecia, Turquía o México. Nada de ellos se concretó, sin embargo, y si protagonismo ha ido a menos aún en el presente ejercicio.

Multitud de ofertas en los últimos mercados. Pumas, Getafe, Almería, Boca Juniors...

Así, el pasado verano ya se intentó por todos los medios colocarlo para recuperar al menos la amortización pendiente de su fichaje. Para ello, se llegó a un acuerdo con el Pumas mexicano para una cesión con opción de compra de unos dos millones de euros. Pero fue el propio Chimy Ávila el que tumbó la operación, como hizo también en enero con otra propuesta de la UD Almería.

Igualmente, en la última ventana invernal parecía estar muy cerca del Getafe, con otro preacuerdo sellado en términos casi idénticos a los pactados meses antes con el conjunto azteca. Pero los problemas del club azulón para inscribir a sus fichajes fue enfriando el asunto y tampoco cogió la suficiente fuerza el ofrecimiento a Boca Juniors que los 'xeneizes' veían a priori con buenos.

Los números de Chimy Ávila en la 25/26

Todo ese camino ha acabado por conducir a a una situación espinosa, con un jugador de 34 años que apenas cuenta para Pellegrini, como demuestran sus números. Esta campaña rebasa por por los mil minutos de juego (1.0005' para ser exactos). Pero en LaLiga solo ha sido titular en tres encuentros, aprovechando uno de ellos para hacer su único gol ante el Valencia, sumando en total 28 partidos entre todas las competiciones y otros dos tantos en su haber, gracias al doblete ante el Elche que sirvió para clasificar al equipo verdiblancos en los octavos de la Copa del Rey.

Los beneficios de su salida anticipada: ahorro en la masa salarial

Todo cambiaría si, efectivamente, el Real Betis dispone de esa potestad para librarse del último año de contrato de Chimy Ávila, lo que le permitiría ahorrarse su salario y liberar un buen pellizco en el LCPD (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) de cara a la probable planificación de Champions con vistas a la 26/27. Siempre será más beneficioso, n o obstante, que llegue un club y ofrezca alguna cantidad por su traspaso, pero viendo los precedentes y la insistente negativa del argentino a hacer las maletas, esta carta puede resultar determinante en la partida.

Cabe recordar que el club verdiblanco desembolsó 4 millones de euros por el ex de San Lorenzo, a los que sumaron dos pagos por variables de 350.000 euros cada uno, el último de ellos abonado esta misma campaña. Además, se cedió un 10% extra del pase de Raúl García de Haro y Osasuna se reservó un 20% de la plusvalía que pudiese generar su futura venta, lo que no sucederá.