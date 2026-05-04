Valles, como Isco: "Aprenderemos de una eliminación tan dolorosa; tenemos que marcarnos objetivos mayores"

El cancerbero admite que "hay una línea muy fina entre éxito y no éxito" y considera que ser quintos sería "un objetivo cumplido", pero saca pecho: "El Betis lleva bastantes años entrando en Europa y entre los 5-6-7 mejores de España"

"El objetivo que nos marcamos a principios de temporada estaría cumplido. Es verdad que hay una línea muy fina entre éxito y no éxito, pero, por lo que hablamos, por lo doloroso de la eliminación europea, porque la gente vio que ese equipo está preparado para llegar mucho más lejos en esta competición. Aprenderemos de esto. Este club ha estado en situaciones mucho peores, como siempre digo. La gente se olvida de que el Betis lleva bastantes años entrando en Europa. Ha sufrido mucho en Segunda, así que hay que poner en valor desde que subió el crecimiento hasta ahora, que está entre los 5-6-7 mejores de España. Es verdad que tenemos que querer más, porque, dentro de la exigencia, viene la mejora; creceremos todavía más", apuntaba Álvaro Valles en el programa de Canal Sur TV 'Gol a Gol', aceptando la matización que hacía en la misma casa Isco Alarcón.

"Tenemos que marcarnos objetivos mayores. Esto se trata de nuevos retos año tras año. Es verdad que en éste año se nos ha quedado dentro marcada esa eliminación, sobre todo por cómo se dio, que lo teníamos todo de cara. Hay que pensar lo más positivo posible, saber lo que nos pasó, apartar lo malo y coger lo bueno para aprender en futuras eliminatorias. Tanto el equipo como el club están en crecimiento, así que no me cabe duda de que cada año vamos a seguir dando un pasito más", insistía el guardameta rinconero del Real Betis, que repasó, con voz también para sus antiguos compañeros, sus inicios en el mundo del fútbol, cuando actuaba un par de líneas por delante en el terreno de juego, como curiosidad.

Con Atlético, Rayo, PSG y Braga en UCL, UEL y UECL

"Está claro; hemos estado pendientes esta pasada semana y, ahora, estaremos pendientes a los partidos de vuelta. Esperemos que tenga un bonito final y que el Real Betis tenga esa motivación extra de saber que la quinta plaza tiene el premio de la Champions League, que creo que nos va a servir también para estar más implicados si cabe para conseguir esa clasificación", apuntaba Valles sobre el hecho de que los verdiblancos vayan con los dos clubes españoles que siguen vivos en semifinales de la UCL y la Conference League, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano (respectivamente), así como los rivales de los dos alemanes, Bayern de Múnich (el PSG, que lleva ventaja en la eliminatoria) y Friburgo (el Sporting de Braga, verdugo heliopolitano pero aliado ahora en pos del cupo extra para la máxima competición continental).

Un regreso duro a casa: el calvario de Álvaro Valles

"Me costó y aún me estoy acostumbrando. Lo estoy disfrutando y espero que sea por muchos años. Renuncié a disfrutar de mi profesión un año entero, que se dice pronto. Sólo mi mujer, mis hijos y yo sabemos lo que hemos sufrido. Era uno de mis sueños por cumplir. Salí del Betis muy jovencito y, en cuanto supe del interés del club, quería hacer todo lo posible por volver a mi casa. Tuve otras ofertas, pero, al final, el sentimiento que uno tiene por dentro y, sobre todo, el poder disfrutar de este deporte en tu casa, con tu gente y en el club de tu vida, pesa más. Y si a eso le añades que tu familia tenga la oportunidad de vivir en tu ciudad cerca de la gente que les quiere y les cuida, pues mucho mejor".

Rotaciones en la portería del Betis con Pau López y Adrián

"Yo lo llevo bien; tengo ese pensamiento de que el míster intenta elegir a los mejores para cada partido, aunque es verdad, siempre lo he manifestado, que por mí jugaría todos los días. Somos un poco egoístas en ese sentido. Pero al final hay que aceptar el rol que tiene cada uno en cada encuentro y hacer mejores a tus compañeros. Estoy preparado, creo que demostrando que se puede confiar en mí. Llevo un año de crecimiento importante y creo que todavía puedo dar más. No lo sabremos nunca (si con un portero fijo habrían pasado en Copa y UEL). Ninguno de los tres queremos fallar; lo mismo se habrían perdido los dos partidos"

La selección española: un sueño irrenunciable

"Ese sueño lo tenemos todos. Ojalá algún día pueda defender los colores de mi país. Hay mucha competencia, porteros jóvenes que vienen haciéndolo muy bien. Pero yo sé de mi nivel, sé lo que puedo dar, y en el Betis estoy seguro de que será más fácil poder llegar ahí, pues donde estaba antes no se valoraban todas estas cosas".