Mensaje claro de Alvaro Valles a Pellegrini sobre la rotación en la portería: "Jugaría todos los partidos"

El meta rinconero, que ha recuperado la titularidad y no encajó en el Metropolitano, no se esconde cuando se le pregunta por los cambios en la portería con una declaración de intenciones

Tras su suplencia en tres partidos consecutivos en favor de Pau López, ante PAOK y Feyenoord en Europa y en LaLiga ante Alavés, Álvaro Valles ha recuperado la titularidad con su presencia liguera ante Valencia y Atlético de Madrid después de que en Copa jugara Adrián.

El rinconero firmó una buena actuación contra los colchoneros, contra los que mantuvo la portería a cero, y destacó la importancia de ese triunfo tras la debacle copera. "El equipo hizo un gran trabajo defensivo y aprovechó las oportunidades que tuvo en ataque y por eso sacó un resultado positivo", señaló en Onda Cero el meta, que explicó el cambio experimentado por el equipo de un partido a otro en solo tres días.

Valles explica el cambio del Betis en solo tres días

"Al final son dos partidos totalmente distintos. Uno juegas en casa y el otro lo haces de visitante, uno es a eliminatoria y el otro son tres puntos para seguir arriba. Habiendo jugado otro partido tres días antes, uno analiza los errores que comete para no cometerlos en el partido siguiente y, además, siendo el mismo rival", apuntó Valles, que no considera una utopía meterse en Champions.

"El equipo está en un gran momento, siempre intentamos sumar de tres en tres. Aunque aún quedan muchos puntos por disputarse, el equipo no le va a perder la cara a los puestos de Champions", apuntó.

Además, a Valles no le sorprende en absoluto que Pellegrini esté rotando en cierto modo en la portería, con la entrada de Adrián en los cuartos de la Copa: "Es la metodología que tiene el míster y no es el primer año que rota la portería. Lo ha hecho siempre".

Mensaje ambicioso de Valles: "Quiero jugarlo todo"

En este sentido, reconoció que, indistintamente del plan del técnico chileno, a él no le gusta compartir la portería. "Por mí jugaría todos los partidos. El jugador es así de egoísta y siempre quiere jugarlo todo, pero no se puede. Yo, sea Liga o Europa, siempre estoy dispuesto para competir", señaló con ambición el guardameta bético, que no esconde que le valió la pena el calvario sufrido en Las Palmas para poder recalar en el Betis el pasado verano.

"Ha merecido totalmente la pena. Saltar al campo y ver a cincuenta o sesenta mil personas cantando el himno del Betis es un privilegio y lo estoy disfrutando al máximo", indico el portero oriundo de La Rinconada, que hasta la fecha ha disputado 1.800 minutos repartidos en 20 partidos.