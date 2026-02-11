Diego Llorente es rotundo con el gol anulado al Atlético y revela lo que pasó en la Copa: "Fuimos siucidas"

El central, muy feliz por recuperar su mejor nivel, señala al planteamiento como motivo del cambio experimentado en los dos partidos contra el Atlético, y opina con convicción de la jugada polémica del domingo por su autogol

Diego Llorente realizó un partido brillante en el gran triunfo del Betis en el Metropolitano el pasado domingo después de haber caído en Copa de manera dolorosa contra los colchoneros. Un cambio radical que el central explicó en los medios oficiales después de valorar su situación personal, de nuevo con protagonismo.

"Al final sí que es verdad que, a título personal, es un poco la recompensa a todo ese trabajo invisible que no se ve del día a día, que siempre ha estado ahí. Con el apoyo de mis compañeros estas últimas semanas he ido jugando más y la verdad es que me encuentro bien. Ojalá pueda contribuir en lo que queda de temporada", señaló el central, que reconoce que ha pasado por momentos complicados.

Llorente reconoce que lo ha pasado mal en un segundo plano

"A nivel mental complicado de gestionar, porque prácticamente lo he estado jugando todo hasta la lesión. Es una lesión también algo delicada, en la que tienes que ir no sólo a la zona afectada, sino un poco al resto del cuerpo que ha quedado inactivo durante mucho tiempo. No tener una pretemporada al uso es algo que personalmente a mí no me gusta, porque la pretemporada a mí me sirve mucho para coger el ritmo", apuntó Llorente, que hizo referencia a qué ocurrió para que el Betis mostrara una versión tan distinta ante los colchoneros, señalando al planteamiento.

"El equipo estaba tocado, porque más allá de lo futbolístico, teníamos un gran sentido de la responsabilidad, sabíamos que había un lleno absoluto en el estadio, y teníamos ese peso encima de haberles, entre comillas, fallado", reveló el central, que remarcó las diferencias entre un choque y otro.

La explicación de Llorente al cambio del Betis contra el Atlético: "Fuimos más inteligentes"

"A mí me gusta ver los partidos justo cuando acaba y en el partido en casa quizá confundimos la valentía con la temeridad y fuimos un poco suicidas en muchos puntos de la presión que hacíamos: allí, en cambio, fuimos más inteligentes, sabiendo cuándo presionar, cuándo no y aprovechando las ocasiones que tuvimos. Solo ganamos por un gol, pero tuvimos dos claras al principio del partido, y Roro tuvo una al final", explicó.

Diego Llorente también fue protagonista por anotar en propia el tanto que se le anuló al Atlético en la segunda parte por fuera de juego y que generó mucha polémica. El defensa se mojó sobre esta acción, en la que saltó con Griezmann, y aseguró, incluso, que el francés llegó a tocar el balón.

Su versión del gol anulado al Atlético, marcado por él en propia meta

"Son jugadas al límite. Yo estaba emparejado con Sorloth, cuando veo Griezmann un poco solo. Dejo mi marca para ir y yo llego un pelín tarde, pero creo, que aunque quizás no se ha visto en la cámara, él incluso la llega a tocar un poquito. Al final para eso está el VAR, la tecnología. Se tiraron las líneas y afortunadamente esa pizca de suerte que tienes que tener también en estos escenarios tan grandes pues la tuvimos ahí", indicó Llorente, que insistió en que se hizo justicia.

"Es una tecnología que evidentemente es contrastada, que utilizan cámaras repartidas por todo el estadio para coger el frame exacto y ahí poco hay que interpretar, no es como una jugada que se puede interpretar si hay más intensidad o menos intensidad. Esto es tirar las líneas, confiar en la tecnología que hay y cuando no te favorece es algo negativo, pero cuando, como el otro día sí, pues es algo que agradeces, porque sin esa tecnología hubiese subido al marcador", indicó.