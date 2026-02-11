Real Madrid 1-2 Real Betis: ¡Curro Betis! De cabeza a otra Final Four con un estratosférico vuelo en el 94'

El equipo verdiblanco aguantó gracias a los paradones de Manu González y respondió rápido al gol madrididista para voltear en el último suspiro el marcador de este duelo de cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil que parecía abocado a irse a la prórroga con un golazo de Curro Macías

El Juvenil A del Real Betis no sacia nunca ese voraz hambre de gloria y en la tarde de este miércoles ha firmado otra sobresaliente página de su espectacular temporada imponiéndose por 1-2 en la casa de todo un Real Madrid para meterse, por segundo año consecutivo, en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. Su rival para meterse en la gran final será el RC Celta de Vigo, que ha vencido por 2-1 al Athletic Club de Bilbao. Los duelos entre FC Barcelona - UD Las Palmas y CD Tenerife - RC Deportivo de La Coruña completarán esta ronda de cuartos de final.

Los merengues se adelantaron por medio de Barroso, pero Rubén de Sá empató al filo del descanso y Curro Macías completó la remontada en el cuarto minuto del tiempo añadido. El Real Madrid se despide del 'Torneo del K.O.' por segundo año consecutivo ante el Betis, que el curso pasado le endosó un 6-1 en octavos. Los de Javier Barrero son los actuales líderes del Grupo IV de la División de Honor Juvenil, están a sólo dos semanas de visitar al FC Inter de Milán en los octavos de final de la UEFA Youth League y ahora también son semifinalistas de la Copa del Rey. Otro temporadón en la factoría de Los Bermejales.

El Betis sabe sufrir sus peores momentos y responde rápido al gol del Real Madrid

El Real Betis sufrió bastante en una primera mitad en la que lo mejor fue el resultado de 1-1 con el que se llegó al descanso y los tres paradones de Manu González antes de cumplirse la primera media hora. El Real Madrid llevó la iniciativa y generó las ocasiones más claras, castigando las recurrentes pérdidas en salida de balón del cuadro visitante, especialmente un par de ellas del prometedor Emmanuel, que claramente fue de menos a más hasta acabar marcando territorio.

Los blancos castigaban estos errores del Betis y le iban embotellando atrás con la hiperactividad de sus atacantes: Gabri Valero, Alexis Ciria y Barroso. Los dos últimos fabricaron el 1-0 en el 39', en un derechazo potente del ex del Sevilla FC desde fuera del área que Manu González no acertó a blocar, quedando un balón suelto que el ariete embocó casi a placer.

La respuesta del Betis fue inmediata. Rafa Oya lanzó un penalti que él mismo había provocado y que Voloshyn detuvo; pero Rubén de Sa cazó el rechace y, aprovechando que el portero merengue estaba en el suelo, disparó de primeras para hacer subir al marcador un muy polémico 1-1. El Real Madrid se quejó porque el anotador verdiblanco estaba claramente pisando dentro del área antes del lanzamiento de la pena máxima. Era el minuto 43 y con esa protestada acción se llegó al final del primer tiempo.

Clara mejoría del Betis y cabezazo imperial de Curro Macías para meterse en la Final Four de la Copa del Rey

La reanudación dejó un nivel bastante más parejo. Bajó mucho el dominio madridista y se vieron una mayor solidez defensiva y más fluidez con balón en los béticos, que se asomaron al área en un flojo centro-chut de Rafa Oya y en un potente disparo de Migue Romero desde la frontal que el meta local desvió a córner. Poco más que contar hasta el tramo final, en el que se intuía que ambos equipos esperaban ya a una inevitable prórroga.

Al tiempo extra se iba a llegar con el árbitro madrileño perdonando una clamorosa expulsión del local Doblas por una falta sobre De Sa apenas dos minutos de haber visto una tarjeta amarilla. Sin embargo, no obtendría ventaja alguna el Madrid, pues esa misma falta, pegada a la banda izquierda fue colgada al área por Rica para que el melenudo Curro Macías se elevase por encima de todos para mandar a la escuadra un cabezazo que el portero sólo pudo rozar y mete al Real Betis en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil.

Ficha técnica del Real Madrid - Real Betis de Copa del Rey Juvenil

1.- Real Madrid: Illia Voloshyn; Guille (Adri 90+5'), Ferran Seco, Ariel, Lezcano; Diego Martínez, Pol Duran (Viega 68'), Carlos Díez (José Antonio Reyes 90+5'); Gabri Valero (Doblas 68'), Alexis Ciria y Barroso (Enzo Alves 78').

2.- Real Betis: Manu González; Óscar Masqué (Alberto de Haro 79'), Curro Macías, Emmanuel, Rubén de Sá; Migue Romero, Rica, Iván Corralejo (Cayetano 79'); Morante, Rafa Oya y Enzo Fierro (Nikita 70').

Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas (madrileño). Amonestó al local Doblas y a los visitantes Emmanuel, Óscar Masqué y Cayetano.

Goles: 1-0 (39') Barroso; 1-1 (43') Rubén de Sá; 1-2 (90+4') Curro Macías.

Incidencias: encuentro correspondiente a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil disputada a partido único en la Ciudad Deportiva de Valdebebas (Madrid).