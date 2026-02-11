Ingreso millonario más cerca para el Betis pese a la mala fortuna de Mateo Flores

La cláusula incluida en la cesión del medio al Arouca y los últimos resultados elevan considerablemente las opciones béticas de hacer caja más allá del segundo contratiempo físico que ha frenado de nuevo al sevillano

El próximo verano cualquier ingreso será bienvenido para afrontar una nueva planificación ambiciosa en el Betis y, por ello, en varios de los acuerdos alcanzados en el pasado periodo estival para ceder futbolistas se incluyeron cláusulas para engrosar las arcas un año después.

Así fue el caso del centrocampista Mateo Flores, renovado hasta 2029 antes de acordar el préstamo hasta final de temporada con el Arouca portugués. Un pacto en el que se añadió una opción de compra a la conclusión de la cesión que torna en obligación si el club luso consigue la permanencia. De lograr este objetivo, el Betis se embolsaría directamente 1,4 millones de euros sin negociación de por medio, mientras que en el caso contrario dependería de la decisión del Arouca.

El Arouca acerca el ingreso del Betis por sus últimos resultados

Un interesante pellizco económico que se ha acercado considerablemente en el último mes por los resultados cosechados por el equipo del norte del Portugal, tanto en cuanto ha sumado tres victorias en los últimos cuatro partidos, lo que le ha alejado de la zona peligrosa tras coquetear peligrosamente con anterioridad.

En este sentido, los triunfos ante Rio Ave y Vitoria Guimaraes permiten al Arouca ampliar su ventaja con el descenso directo a nueve puntos, mientras que tiene una renta de seis sobre el 'play off' para mantener la categoría, puesto ocupado ahora por el Santa Clara. El conjunto de Mateo Flores se encuentra duodécimo y atraviesa por un momento que eleva las opciones del Betis de cobrar 1,4 millones el próximo verano por el canterano, con un valor de mercado de un millón, según Transfermarkt.

Nueva lesión de Mateo Flores

El despegue del Arouca coincidió con el regreso a los terrenos de juego del medio de Valencina tras caer lesionado de gravedad en el inicio de la cesión por la rotura del menisco externo de su rodilla. Mateo Flores volvió a jugar el 17 de enero en el triunfo ante el AVS y disfrutó de 20 minutos en el siguiente choque en lo que parecía ya su resurrección y el comienzo de una fase de protagonismo.

Sin embargo, la mala suerte se ha cebado con el futbolista cedido por el Betis, pues tras participar en dos partidos ha vuelto a salir de las listas, de nuevo por problemas físicos tal y como ha podido saber ESTADIO. El club no ha especificado la lesión ni el tiempo de baja, pero de momento su proyección ha vuelto a verse frenada.

Circunstancias que, no obstante, no afectaría a que el Betis perciba lo acordado en el caso de ascenso, si bien su presencia en el terreno de juego podría ser positiva para garantizar dicha meta.