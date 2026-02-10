Mensaje de Biris Norte a la afición del Sevilla FC antes de otro duelo directo en la zona baja: "Todos con bufanda y atentos a los canales"

El grupo de animación de la grada baja de Gol Norte del Ramón Sánchez Pizjuán se ha percatado de que, por tercer año consecutivo, la salvación pasa por el ambiente que la Bombonera de Nervión sea capaz de recrear para aliviar la presión de los jugadores. Desde diciembre de 2023, sólo un equipo de toda LaLiga ha perdido más veces en casa que el Sevilla FC

En base a los precedentes y a la experiencia histórica se ha marcado siempre la barrera de los 43 como el umbral mínimo a alcanzar para asegurarse la permanencia en LaLiga EA Sports. No es una ciencia exacta, y hay varios equipos que descendieron a Segunda división con esa puntuación -Real Zaragoza y Real Betis, por ejemplo, hacen unos 20 años-. En este contexto, no pasa desapercibido el hecho de que el Sevilla FC ha acabado las dos últimas temporadas sumando sólo 41 puntos, exigua cifra que sin embargo le ha valido para salvarse tanto en la 2023/2024 (fue decimocuarto) como en la pasada 2024/2025, cuando se quedó cuarto por la cola con sólo un punto más que el CD Leganés, que cerraba el trío que bajaba.

Este año no va a ser distinto y ya se sabe el dicho de 'Tanto va el cantaro a la fuente que al final...". Matías Almeyda no para de repetir el mismo mensaje para concienciar a todo el mundo: plantilla, club y afición. "Vamos a tener que luchar hasta el último día". En este sentido, en la retransmisión televisiva del tensionado Sevilla FC - Girona FC del pasado domingo en la jornada 23 de LaLiga, los comentaristas de DAZN dieron un dato demoledor: desde que José María del Nido Carrasco es presidente del Sevilla FC (diciembre de 2023), el equipo blanquirrojo es el segundo conjunto español con más derrotas en su feudo, sólo superado en una por el Getafe CF. Este sábado toca volver a jugar en el Sánchez-Pizjuán y el grupo Biris Norte ha lanzado un necesario mensaje de unidad al resto de la hinchada.

El mensaje de Biris antes del Sevilla FC - Deportivo Alavés de este sábado

"A estas alturas ya no hay dudas: la salvación pasa por un Sánchez-Pizjuán que apriete de verdad, solo así lo conseguiremos. Son muchas veces las que hemos demostrado que esta grada gana puntos y este sábado tenemos una final. ¡Todos con bufanda y atentos a nuestros canales!", anuncia el grupo de animación de la grada baja de Gol Norte, prometiendo que prepararán alguna iniciativa colectiva para dar colorido a la Bombonera en este nuevo choque ante un rival directo por la salvación.

El Sevilla FC ha empezado 2026 jugando en el Sánchez-Pizjuán cuatro de sus primeros seis partidos entre enero y febrero. Perdió de manera consecutiva contra el Levante UD (0-3) y el RC Celta de Vigo (0-1), antes de ganar por la mínima al Athletic Club (2-1) y de sufrir de lo lindo para rascar un puntito contra el Girona FC (1-1). Tras recibir a los catalanes y ahora al Deportivo Alavés, visitarán a otro equipo metido en la pomada como es el Getafe CF (domingo 22 a las 14:00) antes de ir a La Cartuja para la segunda edición de El Gran Derbi contra el Real Betis (1 de marzo a las 18:30) y de recibir de nuevo a otro conjunto de la parte baja como es el Rayo Vallecano en la segunda semana de marzo.

"Ya lo hicimos la temporada pasada, estando con el agua al cuello, la grada reventó y sostuvo al equipo. Ahora toca repetirlo. Desde este sábado hasta el final de LaLiga. Cada partido es una final. Cada minuto cuenta", añade el grupo Biris Norte en una segunda publicación en sus cuentas en redes sociales aprovechando el gran predicamento que tienen en toda la afición nervionense para intentar ayudar a un equipo muy cogido con pinzas con jugadores que no paran de dar muestras de lo mucho que les afecta la presión ambiental y la dificultad manifiesta para sacar buenos resultados.