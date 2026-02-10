Cambio de ánimo en el entrenamiento del Sevilla: la cal de Januzaj compensa la arena de Oso

"Un buen jugador que da pases que otros no ven, que tiene una historia rica y que no se ha olvidado de jugar bien al fútbol", así viene definiendo Almeyda al belga, con quien por fin vuelve a contar para el choque del sábado contra el Alavés, cita en la que tendrá cuatro bajas

Una de cal y una de arena para el Sevilla FC. Si en el entrenamiento de recuperación que transcurrió a puerta cerrada en la mañana del lunes Matías Almeyda se había llevado la mala noticia de la lesión muscular de Joaquín Martínez 'Oso', uno de los más destacados en la mejoría en la segunda mitad del angustioso choque liguero ante el Girona FC, este martes el técnico argentino se ha llevado la alegría de poder volver a contar con Adnan Januzaj después de tres semanas de espera.

La plantilla del Sevilla FC ha vuelto a ejercitarse este martes, en una sesión que arrancó a partir de las 10:00 horas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para seguir avanzando en la preparación del encuentro del próximo sábado ante el Deportivo Alavés, de nuevo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y correspondiente a la jornada 24 en LaLiga EA Sports. Mañana miércoles, los jugadores blanquirrojos tendrá jornada de descanso antes de ultimar su puesta a punto en la mañana del jueves y el viernes.

La vuelta de Adnan Januzaj compensa la baja de Oso; Rubén Vargas y Andrés Castrín siguen al margen

Además de Oso, que estará entre cuatro y cinco semanas alejado de los terrenos de juego por culpa de una lesión en el gemelo que sufrió en la segunda mitad del Sevilla FC - Girona FC disputado en la sobremesa del domingo, Almeyda ha estado un día más sin poder contar con Rubén Vargas, por la lesión en el bíceps femoral que el extremo suizo sufrió el pasado 12 de enero; con Andrés Castrín, que hace 10 días cayó por un problema en el cuádriceps; ni con Marcao Teixeira, operado de una fractura en el escafoides de su pie izquierdo y que es baja de larga duración.

Los mimos de Almeyda para recuperar a Januzaj: "Aquí se habían olvidado de él"

A cambio, el Sevilla FC celebra la mencionada vuelta de Januzaj, que sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales durante el rato que saltó al terreno de juego en el choque disputado ante el RC Celta de Vigo (0-1) hace poco más de tres semanas. El 'Pelado' siempre ha manifestado una opinión muy positiva del internacional belga de origen kosovar, dedicándole elogios a su compromiso y a su privilegiada visión de juego, a pesar de que ha podido lucirla muy poco por culpa de varios problemas físicos que ha encadenado desde el inicio de la presente temporada 2025/2026: sólo ha podido jugar 323 minutos repartidos en 11 citas con dos goles (ambos en Copa del Rey ante el CD Toledo).

"Aquí se habían olvidado de él", decía Almeyda en una rueda de prensa allá por septiembre sobre "un jugador que da pases que otros no ven". "Es verdad que físicamente no está como los demás. Hacía tres años que no jugaba un partido de titular aquí. Eso es muchísimo. Aquí, a Januzaj lo dieron por perdido. Los jugadores tienen momentos. Y ahí hay que hacerles entender que bajaron su rendimiento y darles la confianza para demostrarles que nadie les olvida. Los buenos jugadores nunca se olvidan de jugar bien al fútbol", argumentó Almeyda.