Oso, nuevo inquilino de la enfermería: parte médico, periodo de baja y partidos que se pierde

El carrilero zurdo terminó muy dolorido el encuentro ante el Girona, del que fue revulsivo en la segunda parte, y las pruebas médicas confirmaron que no estará ante el Alavés y los siguientes partidos

Fue un auténtico revulsivo ante el Girona FC al salir a la vuelta de vestuarios tras el descanso en sustitución de César Azpilicueta. Decidió Matías Almeyda cambiar de sistema, pasando del 1-5-3-2 de casi siempre últimamente por un 1-4-4-2 en el que doblaba lateral por la izquierda, recuperando Joaquín Martínez 'Oso' ese rol de extremo por delante de Gabriel Suazo con el que se inició como profesional. El de Torrevieja hizo estragos, desbordando continuamente a Hugo Rincón y obligando a Míchel Sánchez a pertrecharse atrás con un elemento más en la zaga, precisamente un central diestro como Alejandro Francés para cerrar filas por ese perfil.

El '36' terminó la contienda aparentemente sin problemas, aunque sufrió un golpe en su pierna izquierda en el minuto 67 que le dejó dolorido. Confundida en principio la dolencia también con las lógicas sobrecargas por el esfuerzo, las sensaciones no mejoraron por desgracia este lunes, cuando los servicios médicos sometieron al canterano a unas pruebas médicas que determinaron lo que se barruntaba: está roto y no podrá jugar el próximo sábado 14 de febrero ante el Deportivo Alavés a partir de las 18:30 horas ni, por desgracia, las citas posteriores, con lo que, muy a su pesar, el de Azul se queda sin debate posible entre el jugador de ascendencia argentina y Gabriel Suazo.

Qué dolencia sufre exactamente Oso

El parte médico difundido por el Sevilla FC en la tarde de este lunes desvela que Joaquín Martínez 'Oso' sufre "una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda" tras recibir "una entrada en la zona" durante el choque ante el Girona FC, quedando "pendiente de evolución". Se trata de una rotura parcial de fibras musculares en la pantorrilla que afecta específicamente a la zona de unión entre el gastrocnemio y su aponeurosis (tejido conectivo o fascia), generalmente acompañada de un componente de golpe y un hematoma.

Cuánto tiempo puede estar de baja Oso y los partidos que se perdería

Dependiendo de la gravedad y el grado (I, II o III), las lesiones mioaponeuróticas contusivas del gemelo interno pueden ir desde los 10-14 días a las 6-8 semanas, considerando si hay una microrrotura o una rotura completa. Sea como fuere, las primeras 48-72 horas son de reposo absoluto, aplicando hielo en la zona y evitando apoyar la pierna, iniciándose desde el cuarto o quinto día el tratamiento de fisioterapia y los ejercicios isométricos sin movimiento, aunque de evolución paulatina. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la lesión de Oso es de Grado 2, por lo que estará fuera seguramente hasta principios de marzo (un mes aproximadamente), perdiéndose seguro los duelos contra Alavés y Getafe, convirtiéndose en el mejor de los casos en seria duda para el derbi ante el Betis. El Sevilla-Rayo del 9-M, el duelo más probable de vuelta.