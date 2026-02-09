El Sevilla prepara ya el encuentro ante el Alavés con cuatro lesionados y otros cuatro apercibidos de sanción

Matías Almeyda ha dirigido este lunes una sesión de recuperación tras el agónico empate ante el Girona FC y ha comenzado a preparar el quinto partido de este 2026 en un Ramón Sánchez-Pizjuán que ha visto escaparse ocho de esos 12 puntos

Este lunes, el Sevilla FC ha vuelto al trabajo con una sesión de recuperación tras el empate con el Girona.Sevilla FC

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este lunes, en una sesión matinal en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros en la que comenzará a preparar el duelo del próximo sábado ante el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 24 en LaLiga EA Sports. El conjunto nervionense tendrá una oportunidad para tomarse la revancha con su verdugo en dieciseisavos de final de la Copa del Rey y también para intentar enganchar a la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán, que ha comenzado 2026 viendo volar puntos de Nervión.

Empezó con derrotas ante Levante UD (0-3) y RC Celta de Vigo (0-1), siguió con una sufrida victoria ante el Athletic Club (2-1) y viene de firmar un empate milagroso contra el Girona FC (1-1) gracias a un golazo de Kike Salas en el 90+2' que estuvo a punto de tirar a la basura con un penalti cometido por Gabriel Suazo en el 90+8' y detenido por Odysseas Vlachodimos. Después de una primera parte infumable, el equipo escuchó pitos y fue abroncado por un público que transmite una desconfianza palpable en el ambiente.

El Sevilla recibirá al Alavés con cuatro apercibidos de sanción, tres de ellos téoricos titulares

En ese contexto tan poco alentador, Matías Almeyda ha dirigido en la mañana de este lunes una sesión de recuperación para los futbolistas que más minutos sumaron ante el Girona y ha trabajado con normalidad con el resto del grupo. De cara a recibir al Alavés el próximo sábado a las 18:30 horas, el Sevilla FC sigue pendiente del estado de sus cuatro lesionados y además tiene otros cuatro futbolistas apercibidos de sanción: José Ángel Carmona y Lucien Agoumé están con nueve amarillas, rozando su segundo ciclo; mientras que César Azpilicueta y Tanguy Nianzou se encuentran con cuatro amonestaciones, igualmente a sólo una del castigo.

Los cuatro lesionados siguen al margen en el primer entrenamiento del Sevilla FC esta semana

Incluso hay un quinto apercibido que es Marcao Teixeira, quien cumplió este domingo el sexto y último encuentro de sanción por la roja directa que vio ante el Real Madrid a mediados de diciembre; pero el central brasileño consta en realidad en la nómina de cuatro lesionados, por la rotura del escafoides de su pie izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano que le mantendrá de baja hasta mayo.

Además, al menos dos o tres semanas más le quedan a Almeyda para contar con Rubén Vargas por la lesión en el bíceps femoral que sufrió el 12 de enero. Andrés Castrín, que hace 10 días cayó por un problema en el cuádriceps, y Adnan Januzaj, que supera ya las tres semanas por una dolencia en los isquiotibiales, son los otros dos jugadores que están en la enfermería del Sevilla FC.

Así se reparten las 68 tarjetas amarillas y 2 rojas del Sevilla FC en LaLiga