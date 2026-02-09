¿Cuándo se presenta el AMR26 de Fernando Alonso? Fecha, horario y dónde ver en TV la presentación del Aston Martin 2026

El mundial de Fórmula 1 está muy cerca de empezar, tanto que ya se empiezan a conocer los monoplazas de los diferentes equipos y este lunes es el turno del Aston Martin de Fernando Alonso

El mundial de Formula 1 está a las puertas de su inicio, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia, donde una vez más Albert Park será el punto de partido del calendario del 'Gran Circo'. Pero antes aún quedan los tests de pretemporada de Sepang de los próximos días, que se celebrarán en dos tandas. Y no solo eso, pues poco a poco vamos a ir conociendo los diseños finales de los monoplazas que pelearán este 2026. Por ejemplo, este lunes es el turno de Aston Martin.

La nueva normativa hace que los coches se parezcan muy poco a los de los últimos años, pero a la vez abren mucho las opciones y podemos ver una Formula 1 mucho más igualada, un escenario donde Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll al mando, puede tener mucho que decir.

El coche del equipo de Silverstone, aunque pintado de negro, salió a escena hace unos días en Barcelona, donde llegó tarde, pero al hacerlo cambió la perspectiva de todos los tests. La máquina de Adrian Newey respondió a lo que se esperaba de ella gracias a su diseño, innovador, agresivo, una muestra clara del talento que tiene el genio que durante tantos años ha dominado la Formula 1, tanto en Williams en su momento como en Red Bull en las últimas décadas. Ahora quiere hacerlo de verde, el color en el que se presentará esta tarde-noche.

Horario: ¿a qué hora se presenta el AMR26 de Fernando Alonso?

La cuenta atrás para el inicio de la temporada ya está en marcha. Por lo pronto, el equipo presentará su AMR26 en un evento sin precedentes, este 9 de febrero a partir de las 20:00 hora peninsular española, en el retorno de las presentaciones individuales tras el evento conjunto del año pasado.

¿Dónde ver la presentación del Aston Martin 2026?

Se podrá ver a través de los canales oficiales de la marca, en YouTube o TikTok. De hecho, en esta última plataforma, uno de los patrocinadores del equipo, la previa comenzará ya a las 19:15 horas. Además, en ESTADIO Depoortivo también se podrá seguir toda la última hora del evento, con un directo, crónica del evento y las posteriores declaraciones de todos los protagonistas de la jornada. Dos días después, la F1 se centrará en los segundos test de pretemporada, del 11 al 13 de febrero en el Circuito de Sahkir (Bahréin).