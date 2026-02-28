Rayo Vallecano - Athletic Club en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro que enfrentará a los de Iñigo Pérez y Ernesto Valverde en Vallecas, correspondiente a la jornada 26 del campeonato doméstico

Por un lado, el Rayo Vallecano llega tras empatar frente al Real Betis y ganar al Atlético de Madrid , por lo que los de Iñigo Pérez se encuentran en la decimoquinta posición con 26 puntos.

Por su parte, el Athletic Club afronta el duelo en Vallecas tras conseguir el triunfo en sus últimos tres enfrentamientos de LaLiga, por lo que han dejado a los de Ernesto Valverde en la octava posición con 34 puntos.

Rayo Vallecano y Athletic Club se citan en el día de hoy en Vallecas, en el encuentro que corresponde a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez reciben al conjunto de Ernesto Valverde tras empatar frente al Betis y ganar al Atlético de Madrid en Butarque. Por su parte, el equipo vasco viene de lograr dos triunfos consecutivos, ante el Elche y Oviedo, que les ha permitido situarse en la octava posición de la tabla del campeonato doméstico con 34 puntos. Además, el colegiado del encuentro será Víctor García, que estará acompañado en el VAR de Rubén Ávalos.

Iñigo Pérez, con decisiones tomadas en la convocatoria

De esta manera, Iñigo Pérez dejó, en rueda de prensa, unas palabras para Ernesto Valverde: "Ernesto es alguien que se solidarizó con mi situación, me ayudó mucho y son gestos que no se olvidan. Aprovecharé para darle un abrazo. Cada uno hará su partido. Es una suerte tenerlo cerca mañana". Sobre la convocatoria apuntó que "están todos disponibles y eso es muy positivo. Siempre es un buen momento para ganar e impulsarte en la clasificación. Intentaremos prolongar esta buena dinámica". En este sentido, el entrenador del Rayo Vallecano habría tomado ya decisiones en la lista, ya que habría dejado fuera a Camello, Vertrouwd y Mumin, tal y como ha informado Radio Marca.

Además, cabe recordar que el Rayo Vallecano volverá a su estadio tras jugar el último partido de local, contra el Atlético de Madrid en Butarque. Por ello, Iñigo Pérez quiso valorar el estado del terreno de juego de Vallecas: "Está muy bien. Debido al sol, el tratamiento... ya no es lesivo y se puede jugar. Es apto para Primera". Por ello, queda por ver las sensaciones de los futbolistas en su llegada al feudo franjirrojo, que ya podrán comprobar el estado del mismo antes de iniciar el pertinente calentamiento. Por otro lado, los locales en el día de hoy se sitúan en la decimoquinta posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 26 puntos.

Ernesto Valverde, con el foco puesto en Vallecas

Por su parte, Ernesto Valverde fue preguntado por el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad del próximo miércoles pero el técnico del Athletic Club lo tiene claro: "Nuestra prioridad ahora mismo es el partido de Vallecas, que es suficientemente importante. El de Anoeta ya llegará en su momento. Nunca se me ha dado bien ir un paso por delante porque pierdes el paso con lo que te viene. Ahora tenemos urgencia por lo de mañana y cuando termine el partido de Vallecas la urgencia la tendremos para el partido de la Real".

El Athletic Club llega con bajas sensibles como las de Egiluz, Beñat Prados, Sannadi y Nico Williams, además de la ya conocida de Yeray Álvarez. Además, Ernesto Valverde, que viene de ganar tres partidos consecutivos en LaLiga EA Sports con el equipo vasco, mantiene al equipo en la octava posición de la tabla con 34 puntos, tan solo uno por detrás del Espanyol y dos del Celta de Vigo, por lo que un triunfo en Vallecas les podría dejar momentáneamente en puestos europeos.