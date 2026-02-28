No tiene dudas con Ernesto Valverde: "Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic, ojalá renueve"

No han faltado las críticas hacia su figura en una temporada muy complicada, pero son más los que defienden la continuidad del técnico rojiblanco en el banquillo de San Mamés, aunque el final de su contrato se acerca y sigue sin resolver la duda

El Athletic Club ha remontado el vuelo en LaLiga gracias a tres victorias consecutivas. Después de que su presidente, Jon Uriarte, saliera a la palestra para fijar la permanencia como nuevo objetivo, la afición rojiblanca vuelve a ilusionarse con Europa. Pero nada cambia el discurso de Ernesto Valverde, centrado en sacar adelante una temporada torcida en buena medida por las lesiones y en la que su equipo ha acusado el desgaste de la Champions. Su contrato acaba el 30 de junio y el técnico cacereño sigue sin soltar prenda sobre lo que hará después.

"Mi futuro es mañana. Después de mañana, el siguiente, y así sucesivamente", señaló este pasado viernes en la rueda de prensa previa al choque ante el Rayo Vallecano, dejando una vez más su continuidad en el aire. De hecho, todo apunta a que no resolverá la duda hasta que finalice una campaña muy complicada tanto a nivel colectivo como en el plano individual, pues las críticas hacia su figura han sido más duras que nunca. Aunque desde Ibaigane tratarán de convencerlo para que continúe.

Toquero apoya a Valverde y justifica el bajón con las lesiones

Sobre ello se ha pronunciado Gaizka Toquero, que conoce muy bien al 'Txingurri' tras jugar a sus órdenes durante dos campañas, durante su segunda etapa en el banquillo de San Mamés. Para el ex delantero, no hay otro mejor que Ernesto Valverde para llevar las riendas del conjunto bilbaíno. “Para mí es el mejor entrenador que puede tener el Athletic. No todos los años salen igual, pero no todo es culpa del entrenador. Hay temporadas en las que el balón entra y otras en las que no. Ojalá pueda renovar”, aseguró en Marca.

Para el vitoriano, que colgó las botas en el Real Zaragoza y ahora disfruta como comentarista televisivo, hay razones que explican el bajón del cuadro rojiblanco y que van más allá de la mano del técnico. “Ha habido lesiones de larga duración de jugadores muy importantes y físicamente se nota. La base del Athletic siempre ha sido la intensidad, la garra, la unión. Cuando eso falla un poco, se nota”, afirmó, destacando que pese a todo aún tiene opciones de sellar un nuevo billete para Europa.

El resto de LaLiga y la salvación del Alavés

En general, además, Toquero percibe que LaLiga "está bonita" por la igualdad reinante. "Hay pelea por el liderato, por Europa y también por abajo. Cuando uno parece que engancha una buena dinámica, falla. Y la carga de la Champions se nota”, insistió, refiriéndose también en concreto a la situación de un Alavés en el que jugó dos campañas tras abandonar el Athletic: "“El objetivo es salvar la categoría. Ahora mismo está fuera del descenso y tiene partidos directos. Ojalá lo consiga cuanto antes”.

Se moja con Vinicius y los casos de racismo

Por otro lado, el ex ariete también se mojó sobre las continuas polémicas en torno a Vinicius y los casos de racismo que denuncia el jugador del Real Madrid, apostando por cortarlos con mano dura. "La solución no es fácil, pero lo que quiero es que se solucione. España no es un país racista, pero esto ha pasado y se tiene que cortar. Tiene que haber sanciones ejemplares. No se puede tolerar ninguna falta de respeto, da igual la raza que seas”, sentenció.