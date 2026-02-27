La contundente respuesta de Iñigo Pérez sobre si se ve como sustituto de Ernesto Valverde en el Athletic Club: "No es el momento de hablar"

El entrenador del Rayo Vallecano, que acaba contrato al final de esta temporada, es uno de los candidatos que maneja la dirección deportiva del club vasco en caso de que el actual técnico decida no continuar de cara a la siguiente campaña

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club será uno en el que habrá cierto morbo debido a que Iñigo Pérez, actual entrenador del equipo madrileño, es uno de los candidatos que maneja la dirección deportiva del club vasco para sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo de la entidad rojiblanca. Por ello, Iñigo Pérez ha sido preguntado por su futuro y ha sido muy claro cuando se le ha relacionado con el Athletic Club.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, ha sido contundente cuando ha sido preguntado por su futuro y si puede ser él el sustituto de Ernesto Valverde como técnico del Athletic Club. "He sido canterano y siempre le estaré agradecido al Athletic. Guardo buen recuerdo. No es el momento de hablar. Mañana tenemos un partido precioso, estoy encantado en el Rayo Vallecano y ojalá mañana podamos ganar al Athletic Club".

La realidad es que Iñigo Pérez acaba contrato con el Rayo Vallecano al final de esta temporada, al igual que Ernesto Valverde en el Athletic Club, y apunta a que se marchará, siendo el club vasco uno de los equipos que está atento a su situación.

Iñigo Pérez analiza el partido que le espera al Rayo Vallecano contra el Athletic Club

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, ha desvelado que no tiene lesionados y que puede contar con todos sus jugadores. "Bueno, tenemos todos disponibles como la semana anterior y eso siempre es muy positivo. Siempre es un buen momento para ganar e impulsarte en la clasificación. Venimos de una buena dinámica de juego y resultados e intentaremos prolongarla".

El técnico del Rayo Vallecano espera que el regreso a Vallecas sirva para ganarle al Athletic Club. "Regresar a tu casa, a tu lugar de confort y con tu afición es inmejorable. Estamos muy contentos. Venimos, como decíamos, en un buen momento, en una dinámica positiva y ojalá mañana podamos, después de tanto tiempo, brindarles otra victoria".

Por otro lado, ha analizado en el momento que se encuentra su rival: el Athletic Club. "Me conocéis como entrenador. Sabéis que creo que el mejor estímulo para jugar el partido siguiente es volver a jugar. No voy a decir lo que haría yo, evidentemente, pero creo que hoy en día no es tan importante que mañana, por ejemplo, el Athletic Club salga con un equipo y el jueves salga con otro. Además, creo que tienen una plantilla muy proporcionada y seguramente los dos onces serán competitivos, pero no creo que vaya a influir mucho. Igual sí, pero creo que no será eso. Pienso más en la preparación que tendrán ellos contra el Rayo Vallecano que en guardarse todo lo que él piense que tiene que jugar en Anoeta. Es verdad que influye el tener partidos seguidos, intersemanales, etcétera, pero no creo que sea algo de un peso semejante como para que mañana aquí pensemos que no van a venir a ganar".

El terreno de juego de Vallecas ya no es un problema

Iñigo Pérez, finalmente, ha asegurado que el césped de Vallecas ya está bien para jugar un partido de fútbol de Primera división. "El césped está muy bien debido al sol y a todo el tratamiento que se ha hecho. Es un césped, como dije el otro día, que ya no es lesivo. Es un césped en el que se puede jugar. Evidentemente habrá que seguir trabajándolo y mejorándolo, pero ahora mismo tenemos un campo apto en Primera división".