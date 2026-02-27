¿Qué necesita España para lograr una plaza extra en la próxima Champions League?

En pleno ecuador de la competición europea, España ha conseguido recortar la ventaja con Alemania hasta el punto de casi empatar la lucha por la plaza extra en juego que permitiría al quinto clasificado de LaLiga jugar en Champions la próxima temporada, pudiendo llegar los puestos europeos hasta el octavo clasificado

Si la jornada de la Champions League fue tremendamente beneficiosa para los intereses de España en la lucha con Alemania por hacerse con la plaza extra de la Champions League, la jornada de Europa League también ha resultado importante para recortar todavía algo más la distancia con la Bundesliga.

Y es que hay que tener en cuenta que la UEFA elabora este ranking puntuando tanto por clasificación para cada ronda además de por las victorias y empates, ya que las derrotas no suman, y en esta jornada europea España ha hecho pleno con los triunfos de Real Madrid, Atlético de Madrid y Celta de Vigo mientras que Alemania también tan solo ha conseguido un empate y dos derrotas.

Además, una de esas derrotas, la del Borussia Dortmund, ha supuesto la eliminación del conjunto germano por lo que pierde un actor en esta carrera por la quinta plaza. La otra derrota sucedió en la Europa League, donde el Stuttgart cayó en casa ante el Celtic (0-1) pero hizo bueno el 4-1 de la ida.

De esta forma, ahora en octavos España tiene un competidor más que Alemania, seis contra cinco, lo que puede resultar clave para que nuestro país acabe dando la vuelta a la tortilla y pueda arrebatar esa segunda plaza que ahora mismo tiene Alemania en su poder. Así, también resultará importante el sorteo que tendrá lugar hoy y donde se conocerán ya los cruces de octavos de la Champions League, la Europa League y la Conference League, así como el camino completo hasta la hipotética final.

La primera plaza extra ya está asignada, pues una temporada más los equipos de la Premier League han sido tremendamente efectivos en competición europea. Inglaterra tiene en liza todavía a los nueve equipos que iniciaron competición europea en septiembre y es líder destacada en esta clasificación que elabora la UEFA con casi cinco puntos de ventaja sobre Alemania.

Sin embargo, la distancia entre la Bundesliga y LaLiga se ha reducido hasta poco más de 0,1 puntos, por lo que la lucha está más abierta que nunca y, como es lógico, será uno de los alicientes en el tramo final de la temporada para los equipos de LaLiga, ya que el quinto clasificado, ahora mismo el Betis, podría jugar la Champions la próxima temporada, y los puestos de competición europea podría llegan hasta el octavo dependiendo de quien sea el campeón de Copa del Rey.

¿Como es el sistema de puntuación de la UEFA?

Según establece la UEFA en su normativa, cada federación participante en las competiciones europeas irán sumando puntos en función de sus resultados. Cada victoria, ya sea en Champions, Europa League o Conference League, supone un total de dos puntos (uno en caso de ser partidos de la previa de clasificación), el empate supone un punto y la derrota cero puntos.

También hay puntos extra en función de la clasificación final de cada equipo en la Fase Liga, que ya finalizó esta temporada. Todos los puntos que consiga cada país participante luego se dividen entre esos clubes de participantes de un mismo país para calcular el coeficiente de cada federación.

Ahora a partir de octavos de final, los clubes que han pasado a ella en Champions League han aportado 1,5 puntos cada uno a su federación, y así seguirá siendo si van pasando de fase (cuartos, semifinal y final), los que lo han hecho en Europa League han aportado y podrá aportar si avanzan un punto extra mientras que en la Conference League será la mitad, 0,5 puntos extra.