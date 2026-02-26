España se mete de lleno en la lucha por la plaza extra de Champions: Betis, Celta, Espanyol, Athletic, Osasuna y Real Sociedad, muy atentos

La clasificación de Real Madrid y Atleti, unido a la eliminación del Borussia Dortmund, hace que España tenga más equipos que Alemania en octavos de Champions y por tanto, más posibilidades de sumar puntos que los germanos en esta lucha, donde los clubes de Europa League y Conference también tienen mucho que decir...

Los resultados del play off previo a los octavos de final de la Champions League ha cambiado el panorama de la lucha por las dos plazas extra que otorga la UEFA para la máxima competición continental. En realidad, solo en una, ya que la primera está asegurada al 100% ya para la Premier League, pero la segunda plaza en juego sigue estando más abierta que nunca.

Con la clasificación del Atlético de Madrid y del Real Madrid, España ha conseguido aumentar sus opciones para hacerse con esa plaza hasta un 33%, siendo apenas de un 18% antes de jugarse esta doble eliminatoria. A ello ha ayudado la eliminación de dos clubes italianos como Inter de Milán y Juventus, así como uno alemán, el Borussia Dortmund.

Inglaterra sigue siendo la clara dominadora con hasta seis clubes entre los 16 que están en octavos, pero el buen de los dos equipos madrileños ha permitido a España ser la segunda con tres clubes, junto al Barcelona, superando así a Alemania, con dos (Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen) y a Italia, que solo tiene a la Atalanta en Champions.

De esta forma, España la logrado recortar la diferencia con Alemania, ahora mismo segunda, y verdadera rival para hacerse con esa última plaza extra en la Champions, ya que las opciones de Italia, que sigue cerca de España pero con pocas probabilidades de seguir sumando tanto como las dos primeras, han bajado hasta un 8%. De hecho, hasta Portugal ha adelantado a Italia, con un 14% pero todavía lejos de nuestro país.

Igualdad en la Europa League y la Conference League

También tendrán su parte de incidencia en que estas opciones de España suban o bajen lo que hagan también los equipos alemanes y nacionales tanto en la Europa League como en la Conference League. Esta noche, Stuttgart y Celta deberían refrendar su pase a octavos de la segunda competición europea, donde ya esperan Friburgo y Betis, por lo que la igualdad en máxima aquí, como también en la Conference League, donde están el Mainz 05 y el Rayo Vallecano clasificados para octavos.

Lucha abierta en LaLiga con muchos clubes involucrados

El hecho de poder conseguir por segundo año consecutivo la plaza extra para la Champions League no es un tema que pase desapercibido en LaLiga. Así, ahora mismo sería el Betis el gran beneficiado, pues ocupa la quinta posición con cinco puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo, que en lugar de jugar en la Conference, lo haría en la Europa League, siendo el séptimo puesto el que de acceso a la tercera competición europea, que ahora mismo ocupa el Espanyol, aunque con Athletic, Osasuna y Real Sociedad pisándole los talones.

Ojo a la plaza de Europa League vía Copa del Rey

También hay que estar muy atentos a qué equipos jugarán la final, porque el campeón se gana una plaza directa a la Europa Leagu. Ahora mismo la ventaja de la ida en semifinales es para Atlético de Madrid y Real Sociedad. Los donostiarras podrían meterse en Europa vía Copa si ganan el título, como también puede hacerlo el Athletic Club si remonta en Anoeta y se cuela en la final.

La única forma de que esta plaza de Europa League vaya a LaLiga sería que el ganador del título fuera el Atlético o el Barcelona, pues ambos estarán en Europa ya la próxima temporada vía Liga. En este caso, y si finalmente España también consiguiera cinco plazas Champions, habría de nuevo ocho equipos en Europa la próxima temporada, pues sexto y séptimo irían a Europa League y el octavo, a Conference.