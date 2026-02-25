Arbeloa habla sobre el golpe de Asencio y elogia a partes iguales a Vinicius y Tchouaméni

El técnico del Real Madrid se mostró feliz por el pase a octavos de final de la Champions League tras vencer al Benfica por 2-1

El Real Madrid no lo tuvo sencillo este miércoles ante un Benfica que se adelantó en el marcador en el 14 pero que se encontró a un Fede Valverde muy inspirado para poner el primero y el segundo de los blancos. Los autores de los goles fueron Tchouaméni, que fue nombrado MVP del encuentro y Vinicius, que antes de su gol, junto al resto de sus compañeros y los del Benfica, contuvo la respiración tras el fuerte golpe de Asencio que terminó con el central hospitalizado y abandonando el estadio con un collarín.

Arbeloa no esconde el susto con el golpe de Asencio

Tras el encuentro, un Arbeloa visiblemente feliz, fue cuestionado sobre el golpe que se llevó Asencio de manera fortuita con Camavinga y declaró que esperaba que solo se quedase en un susto tras ser trasladado al hospital: "Parece algo del cuello, no parece grave. Ha ido al hospital, ojalá sea solo un susto. El golpe ha sido tremendo, se nos ha encogido el estómago. Pero parece que no va a ser nada".

Las grandes actuaciones de Tchouaméni y Vinicius

Tchouaméni y Vinicius marcaron y Arbeloa no escatimó en elogios hacia el galo y el brasileño. En primer lugar sobre el MVP del encuentro, elogió su capacidad de gol que explotó este miércoles: "Importantísimo, lo hemos hablado mucho estos días, está a un nivel espectacular. Si era capaz de acompañar, iba a hacer goles. Es el primero de muchos que va a marcar, espero".

Además, sobre Vinicius, le quitó importancia al hecho de que no se llevase el trofeo a jugador más valioso: "Ha hecho un gran partido, muy desequilibrante, haciendo goles, creando peligro. Tiene muchos MVP en casa, le vienen bien a Tchouaumeni, esa labor oscura que él suele hacer no se reconoce mucho. Cuando estaba Mbappé ya le necesitábamos, y ahora que no está mucho más. Debe ser nuestro líder y nuestra referencia. Hemos visto que puede marcar diferencias".

El mal arranque del Real Madrid ante el Benfica

Sabe Arbeloa que un partido de Champions League como el de este miércoles no es sencillo de manejar y así explicó el mal arranque de los suyos en la primera mitad: "En cualquier partido no lo vas a tener fácil, vas a sufrir, es la mejor competición de Europa. Ellos nos han apretado, nos costaba salir, había espacio a la espalda y no lo aprovechábamos. Hasta que hemos corregido un poco eso, a partir del descanso, y ahí nos ha ido mejor. Hemos ido a más". Por último, ante los micrófonos de Movistar, reconoció que no se había encontrado con Mourinho, hoy sancionado y que tuvo que seguir el partido desde un palco del Bernabéu: "No le he podido ver".