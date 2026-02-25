La decisión de Mbappé y el susto de Asencio amargan la clasificación del Real Madrid

Los de Arbeloa cumplieron con su expediente europeo ante el conjunto luso, pero ahora deberán lidiar con dos ausencias muy importantes en las próximas semanas

El Real Madrid cumplió con su expediente en su competición favorita y ya está en el bombo de los octavos de final. Sin embargo, la clasificación de los blancos quedó algo empañada por dos contratiempos con los que tendrá que lidiar Arbeloa en las próximas semanas.

Por un lado, el técnico madridista desveló antes del partido el verdadero estado de Kylian Mbappé. El delantero francés parará durante varios partidos con el objetivo de recuperarse de la lesión que arrastra en la rodilla izquierda, y reconoció que "no va a ser cuestión de días".

"Ha sido consensuado entre todos, primero él por sus sensaciones, hemos hablado él y yo con los médicos. Lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al cien por cien", reconoció Arbeloa antes de iniciar el duelo europeo ante el Benfica que se pierde Mbappé.

El técnico madridista no precisó el tiempo de baja pero dejó ver que junto al Benfica se perderá con seguridad el duelo liguero del próximo lunes, ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, sin una fecha de vuelta.

"Vamos a ver, no sabría decir ahora mismo, creo que no va a ser cuestión de días, va a ser un poco más largo pero no sé decir cuanto tiempo. Ojalá no sea mucho", deseó.

Rüdiger da el susto y Asencio congela al Santiago Bernabéu

Dos sustos en menos de un minuto. Primero lo dio Rüdiger tras ser golpeado en el pecho por la rodilla de su compañero Carreras. Pero el alemán se recompuso pronto tras ser intervenido por los médicos blancos y continuó jugando hasta el final.

Quien no pudo hacer lo mismo fue Raúl Asencio, quien abandonó en camilla el terreno de juego en el minuto 77 tras no poder recuperarse de un fuerte golpe cintra el suelo tras una acción con su compañero el francés Eduardo Camavinga. El central blanco fue atendido por los servicios médicos durante más de cinco minutos y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de un choque aéreo, fortuito, tras el que no pudo recobrar la compostura.

Asencio y Camavinga chocaron en el aire, con el primero cayendo desequilibrado contra el césped. El lugar de Asencio en el terreno de juego lo ocupó el austriaco David Alaba.

El Santiago Bernabéu se reconcilia con Vinicius

La afición del Real Madrid que acudió al Estadio Santiago Bernabéu este miércoles mandó un mensaje de apoyo al brasileño Vinícius Junior, quien aseguró haber recibido insultos racistas en la ida por parte del argentino Gianluca Prestianni.

Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero. Tras esto, el colegiado del encuentro activó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante diez minutos.

Un Prestianni que no pudo disputar el partido, después de que el Comité de Apelación de la UEFA informase este miércoles de que desestimó el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina.

Supuesto episodio racista tras el que la afición del Real Madrid dedicó antes del partido dos pancartas de apoyo a su futbolista: “No al racismo” y “Respect” (Respeto, en castellano).