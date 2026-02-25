Arbeloa recibe una provocación inesperada antes de recibir al Mónaco

El técnico salmantino ha sido víctima de una estrategia comercial de la Kings League, competición dirigida por Gerard Piqué e Iker Casillas, entre otros

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, pidió esta semana mano dura a UEFA para sancionar al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni por sus presuntos insultos racistas y homofóbicos al brasileño Vinícius Junior, y aseguró que el organismo tiene la "oportunidad de no dejar la lucha contra el racismo en un eslogan".

"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha abanderado esta lucha, tiene la oportunidad de no dejarlo sólo en un bonito eslogan, en una pancarta antes de los partidos. Espero que aproveche la oportunidad", dijo en rueda de prensa.

Pero para slogan el que acaba de sacar la Kings League de Gerard Piqué e Iker Casillas en su última pancarta desplegada en Madrid: "No somos tan cono-cidos, pero lo seremos". Sin duda, toda una provocación contra el técnico del Real Madrid por la historia que en su día hubo entre el catalán y el actual preparador madridista.

Piqué se hace el loco sobre la pancarta contra Arbeloa

Cuestionado por el asunto, a Iker Casilles le da la risa con Piqué: "¡Cómo te gusta enredar!". Al mismo tiempo, el excentral barcelonista se hace el loco: "Te lo juro me lo han pasado hoy para aprobarla. La he aprobado, pero no tenía ni puta idea".

Cabe recordar que este lema hace referencia al famoso comentario de Gerard Piqué en 2015 cuando le cuestionaron por Álvaro Arbeloa tras unas declaraciones que hizo este en medio de una polémica que hubo tras un Clásico: "Arbeloa se autoproclama amigo mío pero sólo es un conocido, cono... cido", dijo el entonces futbolista del Barcelona.

Antes de eso, Arbeloa ya le había lanzado a Piqué su dardo envenenado: "Algún día lo veré en el club de la comedia hablando sobre el Madrid".

Arbeloa se lleva un palo con su última convocatoria

El francés Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda que le obligan a parar, en un partido ante el Benfica en el que también son baja Dean Huijsen, Jude Bellingham, Éder Militao y Dani Ceballos por lesión, más Rodrygo por sanción.

Mbappé, que no acabó el entrenamiento del martes por molestias en la rodilla izquierda, no ha mejorado sus sensaciones en las últimas horas y finalmente es descartado para el partido ante el Benfica.

Tampoco llega a tiempo para la cita y se perderá su segundo encuentro consecutivo el central Dean Huijsen, aquejado de una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Se mantiene en la enfermería junto a Ceballos, último integrante tras caer lesionado en El Sadar el pasado sábado, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Eder Militao.

Álvaro Arbeloa tampoco podrá contar con el brasileño Rodrygo Goes, ya recuperado de su lesión muscular pero sancionado en la eliminatoria ante el Benfica, y tira de la cantera al citar a los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.