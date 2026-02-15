El estado de Mbappé y el pulso ganado por Carvajal a Arbeloa

El delantero francés hizo saltar las alarmas con su suplencia frente a la Real Sociedad y el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, explicó cuál es su estado tras el partido

Todos esperaban verle en el once frente a la Real Sociedad y, de repente, apareció el nombre de Gonzalo en lugar del suyo. Y la alarmas sonaron con fuerza en todo el Santiago Bernabéu. No jugó ni un solo minuto frente al conjunto vasco y no se sabe si lo hubiera hecho si la victoria blanca hubiese peligrado frente a los de Matarazzo.

Por eso, al finalizar el encuentro, Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, tuvo que responder a múltiples preguntas en la sala de prensa sobre la ausencia de Kylian Mbappé contra el conjunto donostiarra. Arrastra molestias en la rodilla izquierda, pero según el técnico blanco “está muy bien” y no participó porque “no quisimos correr riesgos”.

El objetivo, al parecer, es que pueda estar al 100% en la visita al Benfica del próximo martes, en la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, pero esto tampoco es seguro: “Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”.

Dani Carvajal se quejó en Mestalla y obtuvo recompensa

Otro de los temas que tuvo que abordar ante los medios el preparador salmantino fue su pulso con Dani Carvajal, quien gozó de media hora de juego tras pedirle explicaciones a Antonio Pintus públicamente el pasado domingo en Mestalla: “El primer paso lo ha dado hoy. Los 30 minutos han sido muy buenos y ha recibido una ovación del estadio que merece. Tanto él como Trent no están para jugar 90 minutos cada tres días, así que necesitamos a los dos”.

Al propio Trent, que fue titular, le dedicó más palabras de halago por su entendimiento del juego: “Trent no me ha sorprendido. Es un chico muy inteligente, que entiende bien el fútbol. No es el típico lateral que va a estar siempre en amplitud, puede jugar mucho por dentro también y, en nuestro esquema, es una suerte tener a un jugador así”.

Courtois y su mensaje a Arbeloa sobre Valverde y Carvajal

Thibaut Courtois ensalzó la imagen de su equipo en la goleada a la Real Sociedad (4-1): "Nos vamos con muy buena sensación, hemos hecho un gran partido. Los últimos minutos se volvió más loco de ida y vuelta pero vamos con confianza al partido ante el Benfica", dijo Courtois.También reconoció que al rival se le notaba cansado: "Es verdad que quizás a la Real le faltaba algún jugador por su esfuerzo en la Copa pero hemos estado muy bien de cara a la portería tras una buena semana de trabajo. Una buena victoria", añadió en Real Madrid TV.

Pero lo más importante de sus declaraciones fueron los mensajes indirectos que le mandó a su entrenador, Álvaro Arbeloa. El belga celebró el regreso de jugadores tras lesión y que Álvaro Arbeloa no cambie de demarcación a centrocampistas como Fede Valverde y Eduardo Camavinga: "Estamos felices de que jugadores que estaban lesionados están volviendo como Rüdiger, Trent o Carva. Los necesitamos a todos. Fede ha hecho un gran trabajo de lateral pero se ve lo que ayuda en el centro del campo"."Poner a un lateral en su sitio aporta mucho. Se ha visto la calidad de Trent en varios pases muy buenos. Tener a todos listos ayuda para no poner a jugadores fuera de su posición. Espero que podamos contar pronto con los 24", sentenció.